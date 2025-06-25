El XXVII Rally León-La Robla se presenta en la Diputación

Los diputados Santiago Dorado y Patricia Martínez presentan el XXVII Rally León-La Robla, que se disputará el viernes y sábado 27 y 28 de junio. Asistió además Conrado Fernández, presidente del Club Deportivo Médula Sport, acto que se produjo en la sala de prensa de la Diputación Provincial de León.

La 17 edición de la prueba de motor entre León y La Robla volverá a contar con los mejores pilotos para que los aficionados disfruten con su presencia en esta prueba de la que siempre se espera el mejor espectáculo del automovilismo.