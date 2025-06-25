Kevin Viñuela se cuelga el bronce en el Mundial de Pontevedra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El triatleta leonés Kevin Tarek Viñuela cerró el círculo sumando el podio que le faltaba en la modalidad de Triatlón Cross tras seis títulos nacionales y dos medallas en europeos, colgándose en Pontevedra el bronce en el mundial por detrás de los franceses Felix Forissier y Arthur Serrieres.

"Era el sueño que me quedaba por cumplir en esta especialidad después de haber logrado, como mejor puesto un octavo lugar, también en Pontevedra en el mundial de 2019", señaló con orgullo.