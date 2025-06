La SD Ponferradina confirma que Javi Rey no sigue en el club

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Javi Rey no seguirá siendo entrenador de la SD Ponferradina de cara a la próxima temporada. El preparador ourensano acaba contrato el próximo lunes y el mismo no se extenderá más años. Su renovación automática estaba ligada al ascenso. No obstante, el club le presentó una oferta de continuidad, pero la misma no satisfacía al técnico. Al final y según reza la comunicación de la entidad blanquiazul, las dos partes han decidido de mutuo acuerdo no prolongar dicha vinculación.

Javi Rey llegó a la Deportiva hace casi un año tras la segunda etapa de Juanfran García en el banquillo ponferradino. Al equipo le costó en el primer tercio de competición enlazar buenos resultados e incluso estuvo a punto de entrar en puestos de descenso. Llegó a estar a 13 puntos del líder Cultural. Sin embargo, el golaverage particular acabó siendo el único culpable de no ascender directamente tras igualar la puntuación del conjunto leonés. También un solo gol dejó sin ascenso al conjunto blanquiazul en el play off.

La Deportiva ya busca entrenador. El gran favorito para el banquillo, como ya apuntábamos a finales de la semana pasada, es jon Pérez Bolo, pero otros nombres también han sonado con menor fuerza, como el del berciano José Manuel Aira.