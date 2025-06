Javi Rey es historia en la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Javi Rey no seguirá siendo entrenador de la SD Ponferradina de cara a la próxima temporada. El preparador ourensano acaba contrato el próximo lunes y el mismo no se extenderá más años. Su renovación automática estaba ligada al ascenso. No obstante, el club le presentó una oferta de continuidad, pero la misma no satisfacía al técnico. Al final y según reza la comunicación de la entidad blanquiazul, las dos partes han decidido de mutuo acuerdo no prolongar dicha vinculación.

Aunque la pretensión de la Deportiva va a volver a ser el ascenso, la reducción de presupuesto obliga a reducir también los salarios.

Javi Rey llegó a la Deportiva hace casi un año tras la segunda etapa de Juanfran García en el banquillo ponferradino. Al equipo le costó en el primer tercio de competición enlazar buenos resultados e incluso estuvo a punto de entrar en puestos de descenso. Llegó a estar a 13 puntos del líder Cultural. Sin embargo, el golaverage particular acabó siendo el único culpable de no ascender directamente tras igualar la puntuación del conjunto leonés. También un solo gol dejó sin ascenso al conjunto blanquiazul en el play off.

Javi Rey dirigió a la Deportiva en 45 partidos oficiales, saldados con 20 triunfos, 11 empates y 14 derrotas.

VARIOS CANDIDATOS

La Deportiva ya busca entrenador. A diferencia del año pasado, el primero que suena suele ser el primero que no acaba entrando en la ecuación. Parece que por ahora Bolo no está en la lista de seis que tiene la entidad y con los que se va a entrevistar. Algunos ya fueron pretendidos con anterioridad y por ahí podría haber cierta ventaja para ellos.

Según avanzó ayer Onda Bierzo, los candidatos que maneja la entidad berciana son Guillermo Fernández Romo, Óscar Cano, Fernando Estévez, Jandro Castro y dos que fueron rivales en la presente campaña como Dani Vidal (Club Gimnàstic) y Lolo Escobar (Lugo), ambos destituidos en el transcurso de la Liga.

EN CUBILLOS DEL SIL

El primer o uno de los primeros encuentros de pretemporada de la Deportiva podría ser en Cubillos del Sil, si bien ante un rival que no fuese el de esta localidad, que por entonces aún no habría empezado la pretemporada para competir en Regional de Aficionados. Ya hay apalabrado un partido contra el Real Sporting, que también podría jugarse en campo neutral.

OBLIGA A NO CREER EN EL SISTEMA

Se conocieron los ascensos de árbitros a 2ª División LFP y el asombro fue mayúsculo en Ponferrada cuando se conoció que uno de los que han subido es Morilla Turrión, el árbitro que concedió dos goles ilegales en el Cultural-Deportiva (fuera de juego el 1º y falta previa el 2º). Hay que recordar que la formación berciana no quedó 1ª por un gol de diferencia en el golaverage particular con el cuadro leonés. También han subido los árbitros que pitaron los dos choques entre Deportiva y FC Andorra, el del Sestao River-Deportiva, Bestard Servera, y el que dirigió los duelos del último mes y medio de Liga entre la Deportiva contra Zamora y Cultural, De Ena Wolf, con el que el cuadro berciano ha ganado todos los partidos que le ha pitado.

