Estévez: el señor de los ascensos

Mañana martes será el día 1 de la trayectoria de Fernando Estévez en el banquillo de la Deportiva. De las alternativas que tenía encima de la mesa el club, el granadino era la que más convencía y a diferencia de los años anteriores, sobre todo de hace dos, cuando se firmó a Íñigo Vélez de Mendizábal, la operación se hizo muy rápido. Decía hace unas semanas el presidente en una carta a todo el deportivisimo que no podían encerrarse en el pesimismo y estar lamentándose días y días con la pérdida del ascenso, sino que había que mirar al frente y empezar a preparar con ilusión la nueva temporada. Dicho y hecho.

Quizá alguna gente no considere significativos algunos de los ascensos obtenidos por Fernando Estévez en su carrera, pero lo cierto es que ascender en cualquier categoría es muy complicado. Y el técnico de Capileira acumula cuatro.

El primer ascenso del doctor Estévez en el fútbol sénior se produjo en la temporada 2024-2005 (la campaña en la que la Deportiva ganó su grupo de 2ª División B y jugó el play off de ascenso ante la RSD Alcalá) con el Vélez Rubio CF. Lo subió de la Regional de Almería a 1ª División Andaluza. Hizo lo propio en la temporada 2007-2008 (también ganó la Deportiva su grupo liguero y perdió el play off con el Alicante CF) con el filial del Granada CF. Los otros dos ascensos obtenidos fueron ya en el fútbol de categoría nacional. En la temporada 2012-2013 ascendió con el Loja CD a 2ª División B, mientras que en la temporada 2022-2023 obtenía su cuarto ascenso con el CD Eldense, al que llevó de 1ª Federación a 2ª División LFP. Y no fue un ascenso, pero sí un gran éxito, que en la temporada 2023-2024 lograse la permanencia con el cuadro de Elda en el fútbol profesional. Desde la temporada 1963-1964 dos temporadas antes de la goleada del play off de ascenso ante la Deportiva) el cuadro azulgrana no militaba en 2ª División.