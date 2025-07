Un mes idóneo para no salir del río

La temporada de pesca en los ríos leoneses alcanza su ecuador. Y lo hace en un momento ideal para los miles de aficionados que cada año disfrutan de los más de 2.000 kilómetros de masas de agua que proporcionan vida y actividad a la provincia.

Después de casi dos meses en los que las condiciones climatológicas no acompañaron como se esperaba (las lluvias, persistentes, llevaron a que los caudales fueran altos), desde hace unas pocas semanas la situación ha mejorado de manera ostensible. Y con las condiciones existentes en los ríos la consecuencia no puede ser otra que jornadas en clave positiva para los aficionados leoneses y los cientos que también eligen esta provincia y sus espectaculares escenarios para dar rienda suelta a su pasión y destreza con la caña y el sedal.

Y es que con una treintena de ríos distribuidos en tres cuencas (Duero, Miño-Sil y en menor medida Cantábrica) las posibilidades de que la práctica de la pesca sea provechosa son más que notables. Tanto para los amantes de la pesca sin muerte que cada año gana en adeptos como la de con muerte.

Con la llegada del calor y los días más largos esas jornadas adquieren muchas horas de presencia entre el agua. Y también un cambio de hábito, ya que si bien en las primeras semanas la franja más apreciada era la del mediodía o la tarde, ahora es por la mañana o a última hora del horario vespertino cuando los rayos de sol hacen menos incidencia en el escenario los momentos elegidos por buena parte de los pescadores. Eso sí, siempre al gusto o a las posibilidades de cada uno porque horas de pesca y días hay muchos para poder disfrutarlos.

Una treintena de ríos para que el disfrute sea lo más pleno posible

Variedad para todos los gustos y multitud de escenarios. León cuenta con unas condiciones inmejorables para la actividad de la pesca. Desde finales de marzo hasta mediados de octubre tanto los aficionados ‘locales’ como los foráneos disfrutan de la treintena de ríos existentes tanto en los cotos como en los Arec y EDS.



Variedad hay para todos los gustos. Desde aquellos que prefieren aguas más revoltosas a otros que priorizan las tranquilas. Pero nada está escrito, ya que muchos también compaginan esas posibilidades a lo largo de una campaña que abarca seis meses y medio.



La presencia de truchas es también un factor a tener en cuenta en unos últimos años en los que la reina de los ríos se deja ver y bastante para ‘rivalizar’ con el pescador.



En los más de 2.000 kilómetros de masas de agua existentes en la provincia se puede decir que los miles de pescadores (León cuenta con más de 60.000 licencias) no tienen excusa para que al final de la temporada saquen un balance positivo. En estos años precedentes la tónica ha sido bastante favorable y en este 2025 la situación no va a cambiar. Parece que incluso con mejor caminar a lo largo de una campaña que vive estas semanas y las venideras su mejor momento. Para no perdérselo y poder disfrutarlo.