Examen de los socios a la directiva del Ademar León

La masa social del Abanca Ademar —o al menos quienes acudieron a la asamblea extraordinaria del pasado miércoles— mostró su comprensión con las explicaciones de la directiva para proponer una subida del precio de los carnés para la 2025-2026 —hubo un 'sí' unánime al incremento—, pero también alzó la voz para presentar algunas quejas y dudas que le rondan desde hace años. La principal fue preguntarle a Cayetano Franco por qué no se acometen «fichajes de mayos nivel» si el club leonés cuenta con «uno de los presupuestos más altos de la Asobal» —Barcelona al margen—.

El propio máximo mandatario admitió que, en efecto, la entidad ademarista dispone de una de las cantidades más elevadas de la Liga con 1'3 millones de euros en el pasado ejercicio. Los socios compararon las contrataciones de Albizu y Gonzalo Pérez con las de otros equipos como La Rioja, Bidasoa o Torrelavega que «pueden contrarar los servicios de jugadores" más contrastados. No desprecian la vuelta del leonés ni al lateral, pero no terminan de comprender la política de fichajes.

Tanto Franco como otros de los directivos justificaron los refuerzos. Entienden las peticiones de los socios, pero recordaron que la vuelta del menor de los hermanos Pérez Arce supone «el mejor reemplazo posible para Carlos Álvarez» y lo mismo de Aitor para Marwan, además de haber repescado a Samu Sáiz. De nuevo la sospecha de los pagos en B sobrevoló —por momentos— el ambiente en la asamblea. «No sé cómo lo harán otros clubes, pero nosotros lo hacemos escrupulosamente según marca la ley el tema de las contrataciones», subrayó uno de los mandatarios. Asimismo, el presidente, puso en valor la actual plantilla. «Nosotros también tenemos jugadores de primer nivel como Saeid, Rodrigo o Edu», entre muchos otros.

Tampoco hubo una respuesta contudente al porqué el Ademar no retiene a sus jóvenes figuras por más años. Piden mejores contratos para ellos, aunque sean de la casa, pero Franco insistió en que no pueden competir con los grandes clubes europeos. «Vienen y pagan la cláusula y tampoco los jugadores quieren atarse con cláusulas más altas, porque con algunos lo hemos intentado y no hubo manera», remarca.

Por otra parte, los socios mostraron su preocupación por lo envejecida que está la masa social —en general— y pidieron a la directiva que acometa nuevas medidas para que los jóvenes regresen a los partidos. «Hay que visitar los colegios, regalar entradas», comentaron algunos al tiempo que la cúpula se justificaba diciendo que ya lo hacen. Sin embargo, se propusieron poner en marcha más iniciativas para rejuvenecer las gradas del Palacio de Deportes.

Los socios piden que se entreguen más entradas en los colegios de la capital y su alfoz