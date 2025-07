Arranca el reto más exigente de Raúl Llona en la Cultural

La Cultural ‘según Raúl Llona’ inicia este lunes su tercera aventura con una plantilla aún bastante lejos de su reconstrucción total —de momento solo se han anunciado tres fichajes—, una buena columna vertebral renovada, la sensación de que Aspire va a echar el resto para dotar al club de un presupuesto más que decente en su regreso a Segunda División y, eso sí, la enorme presión de mantenerse en el fútbol profesional más allá de la 2025-2026. Presión que recaerá, ante todo, sobre el entrenador riojano, alabado y criticado por un buen porcentaje de la afición y también de la directiva que, si bien se jactó de haberle tenido siempre en sus oraciones —la cláusula de renovación se hizo efectiva de forma automática al alcanzar la categoría de plata— no es menos cierto que le buscó sustituto.

La hoja de servicio del máximo responsable del banquillo culturalista apenas cuenta con borrones. Si acaso, el mayor tropiezo de su andadura llegó hace ahora dos cursos, cuando se quedaba a las puertas del play off de ascenso después de una segunda vuelta liguera en la que el equipo se tiró la friolera de tres meses sin conocer la victoria. Pese al gatillazo final, la cúpula decidió darle una nueva oportunidad y una delantera de lujo para evitar cualquier excusa. Y Llona hizo lo impensable. Mantuvo a los suyos líderes de la primera a la última jornada.

¿Suficiente entonces para ganarse el cariño global del culturalismo? No, quizá en un universo alternativo podría ser, pero no este León poco acostumbrado ya a los días de gloria. La mayor parte de las críticas a su gestión volvieron a centrarse en la segunda parte de la temporada. Sí, el equipo entró de lleno en una pájara preocupante dilapidando hasta once puntos de ventaja sobre sus principales perseguidores —se olvidaron de sumar de tres en tres lejos del Reino—, se habló —siempre a toro pasado— de desavenencias con algunos futbolistas, pero lo cierto es que cumplió con el objetivo primigenio.

¿Tendrá paciencia el club?

Ahora comienza su reto más exigente, el año que puede encumbrarle definitivamente y con él a una Cultural que necesita establecerse en Segunda para que Aspire se siga armando de razones para continuar al frente. La visibilidad, la relevancia como club y los ingresos económicos nada tienen que ver con la Primera Federación. Sus defensores destacan de Llona la capacidad innata para exprimir al máximo los recursos de que dispone. Los detractores, su tendencia a que el equipo se venga abajo física y mentalmente en los meses trascendentales. Habrá que ver cómo se maneja en esta categoría y si el club tiene paciencia.