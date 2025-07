El Atlético Astorga pule su plantilla para la Liga

El Atlético Astorga levantará el primer fin de semana de septiembre el telón a su histórica presencia en la Segunda Federación. El club maragato lo hará con un objetivo claro: mantener la categoría y poder asentarse en una Liga de alta exigencia. La intención es clara, mejorar aquel paso por la entonces Segunda División B que a los verdes les duró dos campañas.

Para ello, sin tirar la casa por la ventana y con un presupuesto ajustado que ronda los 340.000 euros, Manuel Ortiz y su junta directiva han diseñado un proyecto realista, conscientes que por encima de las individualidades estará la labor de equipo como antídoto a rivales con un potencial económico mucho más elevado.

Esa planificación no es algo que empezara a fraguarse con la consecución del ascenso. Desde la directiva y el cuerpo técnico ya se trabajaba meses atrás para que no les pillara el toro y evitar que si al final, como se logró, el club ascendía un peldaño dentro del fútbol español, no se dieran las prisas para fichar bien y lo adecuado dentro de las posibilidades.

También para determinar con qué jugadores de la plantilla se contaba o a quienes era preciso dar la baja. En este primer apartado al final son 13 los que continuarán vistiendo la camiseta del club (se esperaba que fuera incluso uno más, el goleador Carlos Mas, pero al final no se llegaba a un acuerdo). Así, seguirán a las órdenes de José Luis Lago que con 44 años afrontará su cuarta temporada al frente de la nave en la parcela deportiva, el portero Diego Llamazares, los defensas Miguel Manso, Sergio Fernández, Jony Lopes, Jesu y Ceínos, y los mediocentros y extremos Chris Bueno, Aleixo Cabral, Ribeiro, David Álvarez, Ivi Vales, Javier Álvarez y Albertín.

Alguno de ellos con varias temporadas ya en la entidad y la mayoría leoneses.

Respecto a las bajas, las primeras en darse a conocer, las más llamativa por su trascendencia en los últimos años han sido las del capitán Diego Peláez que en sus dos etapas como jugador del Atlético Astorga acumula más de 500 partidos y 18 temporadas. Tampoco seguirá otro jugador que con sus goles también ha dado muchas alegrías a la parroquia maragata como Javi Amor y Carlos Mas con el que se contaba y con el que tras su gran primera campaña en la entidad no se llegaba a un acuerdo económico.

Tampoco seguirán jugadores con más o menos peso en el equipo. En el primer apartado se puede situar al defensa Alex Matos mientras que en el segundo al portero Bene y a Manu Martín, Pablo del Valle, Juan Klein y Pablo Calvete, precisamente en último el llegar el pasado ejercicio a la disciplina astorgana.

Con esas 13 fichas completadas y una vez que se ha cerrado la renovación del cuerpo técnico ahora llega el turno a las llegadas. Nueve jugadores es la cifra prevista aunque puede variar uno arriba o abajo dependiendo de un mercado que el Astorga ya ha sondeado y que afectará a todas las líneas de juego aunque en especial a la delantera tras la marcha de Carlos Mas, Javi Amor y Juan Klein, así como a la defensa y la portería con un compañero que rivalice bajo palos con Llamazares.

El centro del campo precisa menos refuerzos aunque también contará con novedades en un proyecto que se pretende tener perfilado en las próximas semanas y que ya cuenta con varios fichajes, cerrados hace unas fechas pero que el club ha esperado para empezar a dar a conocer hasta que ha completado el capítulo de renovaciones y bajas.

Delantera, defensa y portería son las líneas a potenciar en una nómina de refuerzos, alguno ya cerrado, que rondará los nueve jugadores