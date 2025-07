Málaga renuncia como ciudad sede del Mundial 2030

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las instituciones de Málaga renuncian al Mundial 2030 y tiran la toalla, bajan los brazos y admiten un fracaso histórico con un acontecimiento fantástico para la ciudad. Esta polémica decisión en contra de los intereses generales y causada por una mala gestión la comunicó ayer el alcalde de la localidad, Francisco de la Torre, tras una reunión con representantes del Málaga, aficionados y también en presencia de responsables de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.

Los múltiples problemas encontrados por las instituciones por la deficiente gestión sobre este asunto realizado en los últimos años han llevado a un callejón sin salida que finalmente deriva en un triste momento para Málaga y sobre todo para el equipo blanquiazul, al que se priva de disponer de un estadio actualizado, moderno y suficiente para las próximas décadas. Era evidente que la lentitud estaba siendo la nota dominante del proyecto, sin que se observaran evidencias de actividad en comparación con otras sedes.

"No merece la pena", dijo el regidor tras exponer los problemas en relación al traslado de los partidos del Málaga a otro recinto durante las obras de La Rosaleda, que han llevado a esta controvertida decisión. En su intervención tras el encuentro aseveró que "esto no se hace por dinero, sino porque es lo mejor para el club, la afición y la ciudad". De la Torre indicó que no quiere que la ciudad no cumpla con lo establecido ni que el club pueda perder su capacidad para albergar a su afición y que por eso es mejor renunciar al Mundial. "Esta decisión lo que demuestra es nuestra pasión por la ciudad y por el club. No pasa nada por renunciar al Mundial", incidió.

El regidor también alegó que el Málaga no puede estar dos temporadas sin la afición, que tanto aporta. "No debemos estar deprimidos. Si seguimos avanzando podríamos o dañar al Málaga o retirarnos en un tiempo y afectar a la imagen de España", dijo. También aseguró De la Torre tras la reunión mantenida a tres bandas que los propietarios se comprometen "a que habrá un nuevo estadio en La Rosaleda o en otro sitio".