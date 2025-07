León eleva a lo más alto a Eva Anguela

Eva Anguela recordará siempre su presencia en el Gran Premio de León. Los éxitos se saborean mejor y por más tiempo y la ciclista madrileña residente en Galapagar, que llegaba como líder de la Copa España Femenina Cofidis, no pudo vivir una mejor jornada. Triunfo en la última entrega del certamen y título definitivo de campeona del trofeo para sus vitrinas.

ÁNGELOPEZ

La carrera leonesa, que contó con 350 protagonistas entre todas las categorías (cadetes, júnior, máster y sub-23-élite), supo esquivar la amenaza de lluvia. Solo unas pequeñas gotas intentaron dificultar una carrera que daba el pistoletazo de salida con las categorías de base para abrazar el plato fuerte a las 18.30 con la prueba grande. Por delante algo más de 80 kilómetros de alta exigencia con un rutómetro que apuntaba a varias dificultades orográficas. A esto se añadía el hecho de que a la prueba llegaban dos ciclistas dispuestas a batallar por el maillot de campeona. La propia Anguela (Cantabria Río Miera) y Maite Urteaga (Eulen Nuuk). Entre ellas andaba el juego con algunas invitadas a la fiesta que, en este caso con el objetivo de la victoria parcial, podían dificultar los intereses de las dos candidatas al éxito total.

ÁNGELOPEZ;

Entre esa nómina de candidatas a saborear la gloria en la meta de Ordoño II se encontraban las integrantes de la escuadra leonesa dirigida por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez, el Eneicat CM Team.

Eso sí, la carrera no iba a dar tregua desde los primeros kilómetros. Precisamente era el Eneicat el que intentaba dar pie a una fuga. Lo hacía con varios ataques aunque el pelotón no le iba a permitir ninguna concesión. Se rodaba a un ritmo elevado y para intentar escaparse había que volar. Al paso por el kilómetro 30 el Río Miera mantenía el control de la situación intentando evitar problemas para su líder Eva Anguela. Y lo conseguía a pesar de que el Eneicat volvía a intentarlo un poco más tarde. Y en varias ocasiones. La batalla parecía que iba a decidirse tanto para la victoria parcial como para el título de la Copa por las calles de León y al sprint. El Río Miera con sus nueve integrantes no daba respiro. A diez kilómetros el grupo de las favoritas mantenía una cifra de integrantes importante. Todo iba a decidirse en Ordoño II y ahí Anguela demostró ser la más rápida. Y con doble premio para sus vitrinas.

ÁNGELOPEZ;