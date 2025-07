Sergio Benito, jugador de la SD Ponferradina: «Soy un jugador de mucho carácter"

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Sergio Benito fue presentado ayer como nuevo jugador de la SD Ponferradina. «Todavía no he tenido una charla individual con el entrenador, de momento se centra primero en el grupo», dijo el delantero, que prefiere no comprometerse con una cifra anotadora. «Soy un jugador con carácter, me gusta ir al espacio e intentar meter el máximo número de goles posibles», dijo. «Todo el mundo me ha recibido bien, ya conocía a algunos compañeros».

De su nuevo club destaca el buen proyecto. «Tenemos que seguir trabajando y acumulando partidos de experiencia», comentó en relación a la derrota. Este sábado juegan contra el filial del Athletic B desde las 20.00 horas.