"Calma" tensa con el futuro de la Cultural

Ya lo advirtió José Manzanera, director deportivo de la Cultural, en la puesta de largo de la plantilla el pasado 7 de julio. El mercado de fichajes iba a ser «difícil y largo» para un equipo recién ascendido al que le hacen falta —como mínimo— otras «ocho incorporaciones más» que se sumen a las cinco confirmadas. Una reconstrucción necesaria para afrontar el objetivo prioritario de la permanencia en el fútbol profesional más allá de la 2025-2026. El trabajo en las oficinas no se detiene, pero lo cierto es que la Segunda División suele embotellarse casi cada año a la espera de que su ‘hermana mayor’ ponga en marcha la maquinaria de los descartes.

Un efecto dominó que afecta a grandes y pequeños, prestos todos ellos a pescar en río revuelto a aquellos jugadores que prefieran minutos de calidad en otros equipos antes que verse relegados al banquillo. Los gallitos de la categoría de plata confían en rearmarse con futbolistas de Primera y, los noveles como la Cultural, hacer lo mismo con los de Segunda. Esa es una de las principales razones que explican el porqué Llona no podrá dibujar un once cercano a la realidad de lo que se espera durante el curso en estos primeros encuentros amistosos. ¿El problema? Que es prácticamente seguro —tal y como la propia entidad leonesa reconoce— que la plantilla no se pueda cerrar por completo antes del inicio liguero del próximo 15 de agosto. Costará más que nunca construir un equipo sólido y automatizado en una competición tan exigente como larga.

Ingresos extra

La «calma» tensa existe dentro de la parcela deportiva y también económica de la Cultural. Este lunes se celebra la junta extraordinaria de accionistas para explicar —entre otros asuntos— cuál va a ser el tope salarial y, por ende, el presupuesto real del curso. Se habla que podría acercarse a los 11 millones de euros, pero lo cierto es que la opacidad de la directiva con las cantidades es una máxima en las últimas temporadas. El pasado martes un representante de Aspire se reunía con Natichu Alvarado, consejera ejecutiva, «para conocer de primera mano el trabajo del club y seguir mostrando su apoyo al proyecto». La academia catarí pondrá de su parte, pero sin volverse locos. Los ingresos extra se esperan merced a conceptos como los derechos televisivos, la llegada de nuevos patrocinadores, la venta de equipaciones y la campaña de abonados. Esta última con una importante subida de precios —acordes a la media de Segunda— que apunta a la cifra récord de 10.000 socios. De momento ya van 4.300 oficiales y algunos sectores del Reino de León, como el fondo sur, completos a falta de cerrar las últimas renovaciones de carnéts.

Al margen de los fichajes, se abre también el melón de las salidas por pago de cláusula. La entidad culturalista hizo bien sus deberes a la hora de renovar a aquellos héroes del ascenso que sí les servían para esta nueva aventura. Sin embargo, eso no garantiza que terminen la campaña de blanco y grana. De momento son rumores o informaciones que salen en medios de comunicación de otras localidades, pero suena con fuerza que el Málaga estaría interesado en hacerse con los servicios de Pibe.

La Cultural celebrará el lunes una junta extraordinaria de accionistas para hablar de la masa salarial