Xemi Fernández: «Cuando me llamó la Deportiva no tuve ninguna duda"

Josep Miguel 'Xemi' Fernández, centrocampista ofensivo de 30 años, reconoció durante su presentación como jugador de la SD Ponferradina, que una de sus virtudes es «acostumbrarse» a ocupar muchas posiciones en el terreno de juego.

"Me acostumbro a muchas posiciones como pivote, donde tuve que jugar en Intercity, extremo por dentro o hasta delantero", indicó Xemi, que llega con opción a una segunda temporada, aunque se decanta por su posición más habitual de mediapunta. El centrocampista, que jugó la última temporada en el Antequera, tuvo ocasión de medirse en la primera eliminatoria por el ascenso al equipo berciano que acabó superando la ronda, aunque luego dejara escapar la opción del ascenso ante el FC Andorra.

"La Ponfe es un equipo con mucha historia, ha estado en Segunda División y durante la fase de ascenso ya pude ver lo que es, sus instalaciones y su afición, entonces cuando me llamaron no tuve ninguna duda", ha asegurado, buscando lo que todavía no ha logrado, debutar en la categoría de plata. El jugador volverá a coincidir con el técnico Fernando Estévez, que le ha pedido, según desveló, «llegada y presencia en el área y que ayude al equipo en la presión con piernas, y esto es un poco lo que me define y puedo aportar".

En la presentación Xemi Fernández estuvo acompañado de Yuri, integrante de la dirección deportiva de la Ponferradina, que señaló que las últimas incorporaciones «vienen a aportar su granito de arena al equipo y se espera mucho de ellos».