"Puedo defender y atacar"

Diego Moreno, lateral de 24 años que llega a la Deportiva como uno de sus refuerzos para acometer el reto del ascenso a Segunda División, está dispuesto a desempeñar la doble condición defensiva y atacante. Así lo destacó en su puesta de largo oficial con el club blanquiazul.

"Me considero un lateral al que le gustan hacer altos esfuerzos, subir y bajar todas las veces que pueda aunque me considero más ofensivo que defensivo, pero se me pide que aparezca más ofensivamente». Moreno, que ya ha debutado con la SD Ponferradina, tenía clara su intención de abandonar el filial navarro y optó de inmediato por el equipo berciano donde se ha sentido «muy bien acogido» desde el primer instante. Ha desarrollado toda su etapa formativa en la cantera de Osasuna hasta debutar con el equipo filial en Segunda B (2019-20). Durante cuatro campañas ha acumulado experiencia con 74 partidos en Segunda B, 1ª y 2ª RFEF.

En la temporada 2022/23 tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo en un partido de Copa ante el Nàstic, y su primer encuentro en primera división fue poco después ante el Athletic. En la temporada 2023/24 vivió su primera experiencia en Segunda como cedido en el Mirandés, con el que disputó doce encuentros, pero durante el mercado de invierno de esa misma temporada recaló en el Cartagena antes de regresar al filial osasunista.