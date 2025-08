Fichaje de Carolina Monedero por el Bembibre HC

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC comunica la incorporación de Carolina Monedero Juzgado (Madrid 18/01/2001), procedente del C.P Alcobendas.

Carolina es una jugadora con garra que presenta mucha energía en cada acción de partido. Con 24 años, ya tiene una larga experiencia en el mundo del hockey patines donde se inició a los cinco años en Alcobendas y ella misma indica su amor por este deporte. Ha pasado por varios clubes madrileños en categorías de formación, hasta que a los quince, debutó en la OK Liga, entre lo más selecto del mundo, defendiendo el C.P Rivas Las Lagunas. Ese mismo año, logró la medalla de plata en el Europeo de Clubes disputado en Breganze (Italia), lo que fue una experiencia inolvidable, como ella indica. Después de esa temporada, alternó las competiciones de OK Liga y OK Liga Plata, pasando por el Alcorcón para regresar al Alcobendas, donde ha estado los tres últimos años.

Ya en Alcobendas, disputó las dos Copas Princesa de Asturias, en la primera fue eliminada precisamente por el Bembibre. La tristeza aflora en su comentario cuando comenta que "lamentablemente, a finales de julio, el C.P Alcobendas, nos comunicó que no competiría en OK Liga Plata, eso fue un duro golpe para todas". Pero en esa misma semana recibió la oferta del Bembibre H.C, lo que le ha devuelto la ilusión por seguir jugando en el deporte que tanto le gusta. "Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad, que pienso aprovechar al 200%" dice la nueva Águila, añadiendo lo siguiente "me hace especial ilusión unirme a un Club serio que apuesta de verdad por el hockey femenino. Llego con muchas ganas de cumplir los objetivos del equipo y de aportar tanto dentro como fuera de la pista".

El hecho de vivir fuera de Madrid es para ella una experiencia nueva y que afronta con mucha motivación. Esta ingeniera informática aterriza en Bembibre pudiendo compaginar su trabajo y como ella enfatiza "Bembibre cuenta con una afición fiel, que no falla y siempre está animando, por lo que tengo muchas ganas de jugar partidos con esa energía en las gradas. Es algo que echaba en falta desde hace tiempo y que valoro muchísimo. El Club ha crecido mucho desde su fundación, mejorando tanto en instalaciones deportivas y he visto como cada año avanzan hacia una mayor profesionalización del deporte femenino, eso me motiva profundamente, porque siempre ha sido mi sueño desde pequeña".

El Bembibre HC da la bienvenida a Carolina Monedero con la que espera cosechar muchos éxitos luciendo el dorsal 87 en su camiseta.

Carlos Figueroa, entrenador del Bembibre HC, afirma con respecto al fichaje: "Carolina es una jugadora polivalente con mucha responsabilidad en el juego cuando jugábamos contra el Alcobendas. Es muy decidida a la hora de pasar la bola y con buena visión de juego, además es muy rápida aunque tiene que progresar y cogerle el ritmo a la categoría aunque no está exenta de experiencia porque ya ha jugado en OK Liga, aunque no haya sido muy positiva su participación, ya que ascendieron y descendieron de seguido. Pero es una jugadora que tiene que crecer y yo la veo con muchas ganas de aprender, de unirse a un grupo trabajador y ganador, eso me ha motivado el dar el paso para ficharla. Cuando he visto sus videos y aparte de la idea que yo tenía de nuestros enfrentamientos, me doy cuenta de que tiene que progresar y no tiene una edad excesiva y hará más fuerte al equipo con su llegada".