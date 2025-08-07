La media veda apunta en positivo

La media veda de caza está a la vuelta de la esquina. A una semana de su inicio en Castilla y León, en lo referido a la provincia las previsiones apuntan a un escenario positivo. Dentro de la irregularidad de algunas zonas y teniendo en cuenta que salvo el pasado ejercicio, en los años más cercanos el panorama no fue el deseado.

La codorniz y el conejo vuelve a ser las piezas estrella (perdiz y liebre deberán esperar a la temporada de caza menor). Y en ambos casos las perspectivas se enfocan a jornadas en positivo para los cazadores.

Empezando por la codorniz. Con brotes verdes hace dos años y una situación más que aceptable el pasado 20924, en este 2025 y salvo que todo se tuerza al final, algo que no se espera, la presencia de esta ave parece haber recobrado algo de cifras. Si antes, no hace mucho, se podían apreciar pocas polladas y a la vez escasas de integrantes, para esta media veda la situación ha cambiado. Con crías y numerosas la situación parece que no va a suponer jornadas en negativo para los cazadores. Hay que tener en cuenta que también es preciso contar con buenos perros y que el cazador sea avispado y cuente con puntería. Pero si a la vez se puede contar con una población acorde con lo que se espera o cercana a ello el panorama que se presenta hace pensar en claros más que en nubes. Comparaciones con una climatología que también ha ayudado a ello.

Por lo que respecta al conejo hay que poner sobre la mesa dos apuntes. El primero que la irregularidad en cuanto a presencia a lo largo y ancho de la provincia es algo que no va a cambiar. El segundo, que si bien en ciertas zonas su presencia resulta nula, en otras donde sí parece haberse asentado esta queda patente con una población bastante notable. O lo que es lo mismo, donde está presente lo hace en cifras bastante adecuadas mientras que en otros lugares su ausencia es fehaciente.

Todo para un inicio de la temporada que no cambia de fechas en cuanto a la media veda. El 15 de agosto. Y que se extenderá hasta el tercer domingo de septiembre (día 21).

Una media veda que también incluye desde el 25 de agosto a la tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía aunque sin duda alguna las estrellas serán la codorniz y el conejo.

La media veda sirve también como un excelente termómetro para calibrar lo que posteriormente será la temporada de caza menor. En ese caso con otras dos piezas estrellas que entrarán en acción: la perdiz en lugar de la codorniz y la liebre acompañando a su 'primo' el conejo. Precisamente en el caso de la perdiz y a la espera de que transcurran unos pocos meses antes de que pueda cazarse, las previsiones apuntan también a datos positivos como el de la codorniz (en este caso para la media meda). Mientras que en lo referido a la liebre, o mucho cambia el panorama, o a pesar de que las enfermedades parecen afectarle menos que no hace tiempo, su población sigue aún escasa, con bastantes menos ejemplares que el conejo que precisamente repite en la media veda y en la temporada de caza menor.

Ahora solo queda esperar al 15 de agosto para que los cazadores desempolven sus escopetas.