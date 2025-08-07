La Deportiva navega en el Sil

La Deportiva cerrará una nueva semana de preparación con un nuevo test. El plantel berciano, que ayer dejó por unas horas el césped por el agua en una jornada de piraguas, retomará este viernes la faceta de puesta a punto con vistas a superar un nuevo escalón en su camino hacia la Liga.

A falta de un par de retoques, la plantilla va cogiendo el ritmo a un proceso que lleva la mano del técnico Fernando Estévez y su estilo de juego. Tras los primeros encuentros amistosos en los que se puede calibrar ese proceso para ajustar todas las piezas del equipo, la Ponferradina va adquiriendo los resortes necesarios para mostrar su verdadera cara. La de un equipo cuyas señas de identidad pasan en cierta medida por la solidez defensiva. Necesaria para construir después buenos ataques.

Por delante quedan todavía días de entrenamiento y también partidos amistosos aunque el trabajo poco a poco va encontrando el premio deseado para el equipo blanquiazul. Tanto para los nuevos como para los que acaban de llegar ya que todos comienzan desde cero para el entrenador, también en su primera temporada al frente de la nave deportivista.

PARTIDO BENÉFICO

Por otro lado, la Deportiva jugará un encuentro amistoso el próximo miércoles 13 d agosto. Lo hará frente al CD Lugo en El Toralín y con carácter benéfico. Lo recaudado tendrá como destinataria a la Cruz Roja.

Las entradas para el encuentro fijado a las 20.00 horas son de 10 euros para los fondos, 15 para preferencia y 20 en el caso de la tribuna. Y gratuita para los socios que tengan el abono de nueva temporada. Un encuentro en el que los blanquiazules jugarán precisamente frente a un rival de la misma categoría y que servirá para calibrar la fase de puesta a punto de cara a una Liga en la Primera Federación que cada vez está más cerca en su inicio para los de Fernando Estévez.