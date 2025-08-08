Selu Diallo y Thiago Ojeda muestran sus credenciales como jugadores de la Cultural

La Cultural los presenta a pares. Esta vez al hispano-guineano cedido por el Alavés, Selu Diallo, y al argentino Thaigo Ojeda, cedido también en este caso por el Villarreal.

El director deportivo, José Manzanera, fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias de un acto protocolario en el que los dos jugadores, ambos centrocampistas, pudieron explicar los motivos de su llegada al club leonés y o que esperan de esta temporada.

Manzanera: «Cederemos a David López» José Manzanera, director deportivo de la Cultural, aseguró ayer que la intención del club leonés es ceder, por segunda temporada consecutiva, al delantero leonés David López, mientras que sobre la continuidad de Guzmán Ortega dependerá del mercado y de las opciones que se presenten.



Además aseguró que Rodrigo Suárez continuará, salvo giro imprevisto, en el equipo de su tierra. Con respecto al mercado veraniego el director deportivo se mostró «satisfecho» con las incorporaciones realizadas, aunque reconoció que aún faltan «varias piezas por llegar», con la principal intención de «doblar posiciones y mejorar lo que ya hay en la plantilla».



Sobre la situación de Chacón, máximo goleador de la Cultural en el año del ascenso, precisó que será el jugador el que tome la decisión sobre una hipotética cesión, dejando abierta la posibilidad a que pudiera producirse el retorno al club.

Diallo se mostró convencido «al cien por cien» que el equipo «dará que hablar» en su vuelta a la Segunda División. El jugador oscense desveló que su elección por el recién ascendido a la categoría de plata se debió a considerar al conjunto leonés «el sitio idóneo para seguir creciendo», después de su paso por las canteras del Alavés y Atlético de Madrid, la pasada campaña, tras formarse en el Barbastro y San Ignacio. El nuevo centrocampista de la Cultural se definió como un jugador «al que le gusta llegar al área contraria, pero sin escatimar esfuerzos y siempre intentando llenar el campo, sin tener miedo a soltarse y tener más creación».

Por su parte Thiago Ojeda advirtió de la necesidad de que el equipo mejore en el apartado defensivo, después de encajar seis goles en los últimos tres encuentros ante rivales asturianos. «Veo al equipo muy bien, pero hay que estar más ajustados en algunas situaciones y ajustar defensivamente porque en esta categoría hay mucho nivel, aunque se está compitiendo bien ante todos los rivales». Ojeda, una de las incorporaciones que más protagonismo ha tenido durante la pretemporada, se considera un centrocampista «de mucho recorrido», que se siente cómodo en cualquiera de las posiciones de la medular. Sobre el papel que puede aportar al equipo, cree que los jóvenes, como es su caso, han de ofrecer «energía y esfuerzo».