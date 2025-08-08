Luis Chacón apunta a repetir de culturalista

Luis Chacón apunta a sumar una nueva temporada en la Cultural. El jugador, que la pasada temporada fue uno de los estiletes del club leonés y que con sus goles contribuyó al ascenso de la Cultural a la Segunda División, tiene en su mente repetir presencia en un club donde mostró su mejor nivel. Después de la cesión por parte del RC Deportivo el pasado ejercicio, el delantero regresaba a la disciplina gallega. Chacón no entra en los planes del técnico blanquiazul y esa situación le abría las puertas a un destino lejos de Riazor.

Y ahí a pesar del interés de otros clubes como el Huesca, la Cultural parece que pesa mucho más. Desde el RC Deportivo han asegurado que la decisión del destino de una nueva cesión depende del jugador. Y ahí la Cultural tiene todas las de ganar. Chacón está dispuesto a volver a vestir de culturalista y esa decisión es sin duda una gran noticia para el plantel entrenado por Llona.