Otra prueba de la Deportiva

La Deportiva cierra este sábado su cuarta semana de pretemporada. Lo hace con la plantilla casi configurada a falta de un par de retoques y parte del camino aprendido hacia lo que quiere el nuevo entrenador blanquiazul, Fernando Estévez.

Cubillos del Sil (Estadio La Era-José Luis Novo) será el escenario de este nuevo test a las 19.30 horas frente al Valladolid Promesas, un rival que milita en la Segunda Federación.

El rival de los La Ponferradina disputará mañana en la localidad berciana de Cubillos del Sil su quinta prueba de la pretemporada enfrentándose a un equipo que milita en la Segunda RFEF. El conjunto de Fernando Estévez, aún pendiente de cerrar su plantilla con al menos dos incorporaciones, un central y un jugador de banda, ha ido mejorando sustancialmente su rendimiento, sobre todo defensivo, después de la contundente derrota, 10-0, en el arranque de la preparación en Portugal ante el Vitoria Guimaraes.

Después de esta cita ante el conjunto luso, los blanquiazules tan solo han encajado en los tres siguientes compromisos un gol, el que supuso la derrota ante el Athletic Club (1-0), empatando después sin goles frente al CD Arenteiro, al que vencieron por penaltis y repitiendo resultado (0-0) ante un rival de superior categoría como el Real Sporting. El siguiente compromiso de la Deportiva llegará de nuevo en El Bierzo, el martes 13 en el estadio El Toralín frente al CD Lugo, uno de los equipos que volverá a encontrarse en el grupo 1 de la Primera Federación. Partidos en los que el plantel blanquiazul tratará de mostrar su mejor cara en el camino que debe llevarle en tres semanas al inicio del campeonato liguero.

CAMPAÑA DE ABONADOS

La Deportiva alcanzó ayer la cifra de 4.715 abonados, de ellos 251 nuevos. El club sigue sumando así aficionados para una nueva campaña en la que el reto pasa por el ascenso a Segunda.