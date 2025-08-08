Moto Center León, con el sello de una marca líder: Honda

Honda y Moto Center León van de la mano como líderes del mercado del motor en cuanto a sus dos ruedas se refiere. Una a nivel mundial, el otro en León. Y en ambos casos compartiendo el mismo viaje y un idéntico fin: el ofrecer a cada cliente el mejor servicio, tanto en la venta con su amplia gama de productos, como en el de postventa.

Desde el año 2021 Moto Center León es el gran embajador en la provincia de Honda, un establecimiento ideal para que los amantes de las motos y en especial de la marca del ala dorada puedan disfrutar, admirar y poder adquirir toda una mezcla de sensaciones. En La Palomera (Avenida Príncipe de Asturias 12) y con más de 700 metros cuadrados de superficie, la galaxia motera tiene su mejor lugar de expresión. Toda la gama de Honda encuentra cabida al igual que multitud de accesorios para completar una compra perfecta. Con la posibilidad de poder probar la montura antes de adquirirla, algo tan especial como único y que ha puesto como una de sus señas de identidad Moto Center León.

Y es que no hay nada mejor que comprobar cómo se comporta una moto antes de convertirla en compañera de viaje y vida. El de una marca como Honda de la que Moto Center León es su gran embajador y que representa todo lo que puede llevar a un sello al liderazgo. Como son sus virtudes tecnológicas, punteras y de número uno. Con apartados únicos como el DCT. O lo que es lo mismo, la transmisión automática de doble embrague que combina las ventajas de una caja de cambios manual con la comodidad de una automática sin renunciar a las más óptimas prestaciones. Tecnología muy afianzada y que es fruto de la mejora continua de la marca japonesa que alcanza ya la segunda generación.

Otro aspecto importante en este apartado es el E-Clutch: sistema de embrague electrónico que permite cambiar de marcha sin usar la maneta, tanto para subir como para bajar marchas y que es fruto de la larga experiencia de Honda en la competición al servicio del usuario para ofrecer una conducción fácil, segura, deportiva y muy emocionante.

La tecnología es un valor intrínseco a Honda, pero también la seguridad y fiabilidad que lleva consigo cada motocicleta, scooter, ciclomotor... Y de la mano de Moto Center León, una instalación con más de 700 metros cuadrados que presenta una completa y vistosa zona de exposición a la que se añade un amplio y moderno taller, así como un servicio de postventa de calidad.

Un lugar donde los mejores profesionales formados para cuidar específicamente la moto prestan el mejor servicio al cliente. Un servicio que va más allá y que incluye además la facilidad para poder adquirir cualquiera de sus numerosos productos: Honda Plus (seis años de garantía), Plus Options, Mapit...