Punto y final con derrota para la Cultural (1-0)

CD LUGO 1

Marc (Piedra, min 46), Iago (Merino, min 75), Amo (Trigueros, min 68), Nicholas (Ibaider, min 68), Caballo, Carbonell, Presa (Alba, min 61), Balboa (Rosón, min 75), Jorge (Arao, min 68), Samanes (Zelorio, min 61) y Lago Junior (Reniero, min 68).

CULTURAL 0

Edgar Badía; Guzmán, Rodri Suárez, Fornos, Larios, Bicho, Thiago Ojeda, Selu Diallo (Diego Collado, min. 60), Pibe (Juan Sánchez, min 83), Tresaco (Choco, min 83) y Paraschiv (David López, min 83).

Gol: 1-0, min 1: Samanes. Árbitro: Amarilla para Thiago y Tresaco por la Cultural. Roja a Raúl Llona (min 82). Incidencias: Estadio Martínez Otero de la localidad de Foz. Último partido de pretemporada de la Cultural antes de iniciar el próximo 15 de agosto la Liga frente al Burgos en El Plantío.

La Cultural puso fin a su periplo de exámenes de pretemporada. Lo hizo frente al CD Lugo en un partido que al final se saldó con derrota para los de Raúl Llona (1-0), gol precisamente que anotaba un ex, Santi Samanes, nada más comenzar el envite (apenas se habían completado una treintena de segundos).

Había avisado Llona que no podían permitirse errores defensivos y fue precisamente en una salida de balón y la posterior pérdida lo que llevó a que el Lugo se cobrase ventaja en un visto y no visto.

A pesar de todo la Cultural supo reponerse con una acción en el minuto 7 protagonizada por Pibe que desbarataba un defensor gallego. Dos minutos más tarde Tresaco iba a disponer de una ocasión clara aunque nuevamente era un rival el que evitaba males mayores a su portero.

El partido transcurría en un ida y vuelta con dos equipos con argumentos para el ataque aunque tal vez menos consistentes en defensa. Pibe, Bicho y Tresaco parecían ser los más activos de la Cultural y los que más peligro generaban ante la portería de Marc Martínez. Pero el marcador seguía sin moverse para los leoneses. Larios y Rodri Suárez dispusieron de las dos últimas opciones antes de un descanso al que se llegaba con victoria del Lugo por 1-0. Pero con las espadas en alto.

La segunda parte iba a comenzar con un susto para los leoneses que desbarataba con acierto Edgar Badía. A los seis minutos de la reanudación la Cultural iba a tener en sus botas, en este caso las de Paraschiv, la ocasión de empatar. Desde los 11 metros. Pero como ya ocurriera frente al Sporting en otro de los amistosos de los de Llona, el portero estuvo más acertado que el delantero atajando su lanzamiento.

Con la oportunidad desaprovechada la Cultural iba a seguir intentándolo. Con los cambios iba a ganar en frescura a pesar de que con poco armamento debido a las tres bajas (Manu Justo, Satrústegui y Sergi Maestre) y a los que aún restan por llegar para completar la plantilla.

Larios a los 53 y 55 minutos tuvo sendas acciones que no llegaron a más en un partido que poco a poco fue languideciendo. A falta de 10 minutos para el 90 un disparo lejano de Thiago Ojeda pudo dar aire a la Cultural aunque al final se iba desviado. Fue la última ocasión clara del último ensayo previo a la Liga que acabó con derrota.

Ahora queda valorar, aprender de los errores y mirar ya al Burgos el 15 de agosto.