Diario de León

En imágenes: La Bañeza vive su Gran Premio de Velocidad por todo lo alto

En un ambiente festivo y muy motero no faltaron tampoco referentes del motociclismo español como Daniel Amatriain

ANGELOPEZ

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

La Bañeza rebosa motos por todos sus rincones. Lo hace con un Gran Premio de velocidad que este sábado vivió uno de sus días importantes a la espera de la gran jornada del domingo con la disputa de las carreras.

Miles de aficionados fueron llegando, una parte importante en moto, a la Ciudad de las Motos, la capital internacional de este deporte durante un fin de semana que reunirá a más de 80.000 aficionados.

La jornada de este sábado vivió en su matinal las verificaciones administrativas y técnicas y las fotos grupales de los pilotos participantes. Luego por la tarde los entrenamientos oficiales con 147 protagonistas dispuestos a hacer historia, propia y del Gran Premio.

En un ambiente festivo y muy motero no faltaron tampoco referentes del motociclismo español como Daniel Amatriain, piloto, mánager, descubridos de pilotos y uno de los referentes del motociclismo español. Tampoco otra leyenda que también corrió en La Bañeza en sus tiempos, Benjamín Grau. Pilotos, aficionados y un ambiente de gala para disfrutar del circuito urbano más espectacular, concurrido e importante. el de La Bañeza.

