En imágenes: La Bañeza vive su Gran Premio de Velocidad por todo lo alto

La Bañeza rebosa motos por todos sus rincones. Lo hace con un Gran Premio de velocidad que este sábado vivió uno de sus días importantes a la espera de la gran jornada del domingo con la disputa de las carreras.

Miles de aficionados fueron llegando, una parte importante en moto, a la Ciudad de las Motos, la capital internacional de este deporte durante un fin de semana que reunirá a más de 80.000 aficionados.

La jornada de este sábado vivió en su matinal las verificaciones administrativas y técnicas y las fotos grupales de los pilotos participantes. Luego por la tarde los entrenamientos oficiales con 147 protagonistas dispuestos a hacer historia, propia y del Gran Premio.

En un ambiente festivo y muy motero no faltaron tampoco referentes del motociclismo español como Daniel Amatriain, piloto, mánager, descubridos de pilotos y uno de los referentes del motociclismo español. Tampoco otra leyenda que también corrió en La Bañeza en sus tiempos, Benjamín Grau. Pilotos, aficionados y un ambiente de gala para disfrutar del circuito urbano más espectacular, concurrido e importante. el de La Bañeza.