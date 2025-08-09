El Atlético Astorga no puede con un Atlético Bembibre que le salió respondón (1-1)

ATLÉTICO ASTORGA 1

Llamazares; Dani Ceínos, P. Augusto, Albertín, S. Peláez, Nistal, Manso, Aleixo, A. Álvarez, Cervero e Ivi Vales. También jugaron Martín (ps), Dani Rodríguez, Jony, Chris Bueno, Ayub, David Álvarez, Canito, Jesu, Ribeiro y Selles.

ATLÉTICO BEMBIBRE 1

Ivanildo; Reimúndez, Expo, Arnau, Hugo Fernández, Manu Arias, Álex Lorenzo, Motta, Álex Gómez, Christian y Valentín. También jugaron Chito, David Lorenzo, Rashad, Usme, Jorge, A. Martínez, Arturo, Pelayo, José Manuel y Raúl.

Goles: 0-1, min 71: José Manuel, de penalti; 1-1, min 79: Ribeiro. Árbitro: Amarilla para Manso. Incidencias: Estadio La Eragudina de Astorga. Primer partido de pretemporada de los maragatos. Tarde con un calor sofocante.

Formación inicial del Atlético Bembibre.AT. BEMBIBRE

Atlético Astorga y Atlético Bembibre solventaron su primer envite de pretemporada un empate a uno. Ambos dejaron patente que todavía tienen trabajo por hacer en esta fase de preparación a la que le quedan unas semanas, pero también que tienen mimbres para firmar una puesta en escena en sus ligas más que positiva.

Viejos conocidos de mil batallas deportivas a lo largo de sus temporadas en Tercera, ahora el Atlético Astorga, que ejercía como local, lo hará en la Segunda federación, un escalón por encima de un rival que ayer le plantó cara a los de José Luis Lago y que incluso llegó a adelantarse en la segunda parte con el gol de penalti transformado por José Manuel que a 11 minutos del final igualaba Ribeiro con su tanto.

Con dos tiempos en los que cada entrenador empleó un once bastante diferente, el Atlético Astorga fue el que quiso llevar la iniciativa en el juego, pero el Atlético Bembibre, bien asentado en su zona de retaguardia, lograba desbaratar cualquier llegada de peligro a la meta de Ivanildo. Y también tuvo tiempo para acercarse a la de Llamazares.

En la segunda parte los patrones del juego apenas variaron. Eso sí, el susto iba a llegar de la mano de Chris Bueno que tenía que retirarse por problemas físicos. Lago intentará cruzar los dedos para que todo acabe en un susto y no en una lesión importante.

Tras esta acción a los 71 minutos un penalti a favor del Atlético Bembibre lo convertía José Manuel en el 0-1 a los 71 minutos. Ocho más tarde Ribeiro ponía las tablas definitivas.