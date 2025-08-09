La SD Ponferradina se estrella en su falta de puntería (0-2)

DEPORTIVA 0

Barredo; Andújar, Undabarrena, Sergio Benito, Eneko, Mula, Keita, Andoni López, Pau Ferrer, Esquerdo y Jorrín. También jugaron Ger Nóvoa, Borja Fernández, Cortés, Borja Valle, Ángel, Vasco, Frimpong, Borja Vázquez, Diego Moreno, Kysil, Bruno y Korka.

VALLADOLID B 2

Álvaro; Alin, Arco, Iago Parente, J. Martínez, Carvajal, Sergi Esteban, Murcia, Olan, Neira y Platero. También jugaron Wauthier (ps), Hugo San, Rulo, Ivorra, Prince, Flores, Marc, Yago Rodríguez, Tomy, Galde, Hugo Calvo y Dennis.

Incidencias: Partido disputado en Cubillos del Sil. Nuevo test de pretemporada de la Deportiva.

La Deportiva tendrá que mejorar sus prestaciones para llegar al inicio de la Liga en una dinámica más positiva. En especial de resultados. Esta vez fue el Valladolid Promesas el que se llevaba el pulso frente a los blanquiazules (0-2) en un partido más igualado de lo que puede reflejar el marcador. Eso sí, la efectividad sirvió al filial blanquivioleta para apuntarse el triunfo en el encuentro amistoso celebrado en Cubillos.

La primera parte discurrió pareja en el juego y también en la poca presencia en el área contraria de uno y otro equipo. la Deportiva intentaba hacerse con la iniciativa y por momentos parecía que iba a alcanzar su cometido, pero a la hora de concretar las llegadas los lanzamientos se perdían, o desviados o solventados con solvencia por la defensa del Valladolid Promesas.

Con ese panorama no fue de extrañar que se llegara al intermedio con tablas.

La segunda parte apenas iba a variar la tónica. Más bien los protagonistas sobre el terreno de juego. Estévez buscó mayor precisión ante el marco rival, pero esta no iba a llegar. Todo lo contrario. Nada menos que dos goles a favor de los blanquivioletas en apenas 11 minutos. e.l primero a los 62 minutos y el siguiente para matar definitivamente el encuentro en el 73.

La SD Ponferradina lo intentó, pero entre sus fallos a la hora de concretar las ocasiones y el buen hacer de la zaga rival esos deseos se quedaron en agua de borrajas.

El miércoles nuevo test para intentar resarcirse de esta derrota. En este caso en El Toralín y con el CD Lugo como rival.