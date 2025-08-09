Slalom con oros en las aguas del Esla

Publicado por Miguel Á. Tranca/J. Manuel Castro o Redacción Creado: Actualizado:

David Llorente y Leire Goñi elevaron su palmarés a un nuevo peldaño dorado, el que le reportó su triunfo en las aguas del Esla. En el canal de Alejico-Sabero donde los dos piragüistas se hicieron con el triunfo en la categoría K-1. No fueron los únicos triunfadores de una jornada espectacular y de una notable calidad.

En la categoría absoluta de K-1 masculina el segoviano David Llorente se mostraba el más preciso a la hora de acometer la prueba logrando además un cero en cuanto a las penalizaciones que le permitía hacerse con el título nacional con un tiempo de 76.48 a más de tres segundos de ventaja respecto al palista catalán Miquel Travé que también con un descenso inmaculado paraba el crono en la meta en 80.06.

El tercer peldaño de los elegidos con el bronce como premio iba a parar a manos de otro piragüista de referencia, el donostiarra Pau Etxaniz que se iba a los 80.45. Por lo que respecta a la categoría femenina, Leire Goñi era la mejor tras superar todas las puertas con una penalización de dos segundos que con 88:31 le permitía ser mejor que Maialen Chourraut por medio segundo. La tercera era Miren Lazkano.

En la categoría de Ci Nuria Vilarrubla demostraba su clase logrando un merecido primer puesto en un podio que completaban por este orden Miren Lazkano y Klara Olazábal. En la categoría masculina sénior de C1 el gato al agua, y nunca mejor dicho, se lo llevaba Miquel Travé siendo plata Luis Fernández y bronce Marc Vicente.

En Júnior Manex Berau era el mejor secundado en el cuadro de honor por Óscar Díaz Etxebeste, Mario del Teso y Oriol Cercos mientras que en la categoría femenina el podio por este orden lo conformaron Ainara Goikoetxea, Telma Garasa y María García. En veteranos K1 Ander Díez era oro, Ehhi Díez plata y Ariz Fernández bronce, los mismos metales que se iban a repartir Irati Goikoetxea, Juna Erguin y Jane Otaño. Y en Abridores Manex Bereau firmaba el mejor tiempo por delante de Sergio García y Lucas Méndez.

Este domingo el canal de Alejico-Sabero baja el telón a un intenso fin de semana competitivo con el Nacional de Kayak Cross.