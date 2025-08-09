Diario de León

AUTOMOVILISMO

Jacobo Senín se apunta el triunfo en la II Subida de Torre del Bierzo al Manzanal

Jacobo Senín con su Nova NP01 Glassdrive.

Jacobo Senín con su Nova NP01 Glassdrive.

Miguel Ángel Tranca
Jacobo Senín hizo buenos los pronósticos que lo situaban como el piloto a batir. Y el piloto del Nova NP01 Glassdrive lo refrendó con una puesta en escena sobresaliente en la segunda edición de la Subida de Torre del Bierzo al Manzanal.

Senín no dejaba lugar a las dudas apuntándose los mejores tiempos en las dos mangas. Si en la primera firmaba un registro de 2:01.39 inalcanzable para el resto de rivales, en la segunda sus prestaciones incluso fueron a mejor para con un 2:00.56 no dejar lugar a las dudas y a la sorpresa. Suyo fue el triunfo en una prueba con una notable presencia de participantes que además era valedera para el campeonato autonómico de esta modalidad.

La segunda posición iba a parar a manos de otro habitual en los podios. En este caso Juan José Abia que a los mandos de su Porsche 922 GT3 Cup lograba un crono de 2:17.21 en la primera pasada. No pudo mejorarlo en la segunda, pero le fue suficiente para ocupar el segundo peldaño en el cuadro de honor.

Un podio que iba a cerrar Carlos Fernández a los mandos de su Toyota Yaris N5 que en una mejor segunda manga que en la primera lograba parar el crono en 2:20.99. Suficiente para mejorar los 2:21.22 de Alfredo Sal que con su Porche GT3 2008 se quedaba a apenas 23 centésimas del bronce.

Cerca también iba a concluir Antonio Corujo que con un Seat Cupra TCR firmaba lograba superar el fiasco de una primera en la que no logró completar el recorrido. Pero su tiempo de 2:22.36 no le permitía obrar con la remontada para finalizar en la quinta posición de la Subida.

