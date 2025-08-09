Jacobo Senín se apunta el triunfo en la II Subida de Torre del Bierzo al Manzanal

Jacobo Senín hizo buenos los pronósticos que lo situaban como el piloto a batir. Y el piloto del Nova NP01 Glassdrive lo refrendó con una puesta en escena sobresaliente en la segunda edición de la Subida de Torre del Bierzo al Manzanal.

Senín no dejaba lugar a las dudas apuntándose los mejores tiempos en las dos mangas. Si en la primera firmaba un registro de 2:01.39 inalcanzable para el resto de rivales, en la segunda sus prestaciones incluso fueron a mejor para con un 2:00.56 no dejar lugar a las dudas y a la sorpresa. Suyo fue el triunfo en una prueba con una notable presencia de participantes que además era valedera para el campeonato autonómico de esta modalidad.

La segunda posición iba a parar a manos de otro habitual en los podios. En este caso Juan José Abia que a los mandos de su Porsche 922 GT3 Cup lograba un crono de 2:17.21 en la primera pasada. No pudo mejorarlo en la segunda, pero le fue suficiente para ocupar el segundo peldaño en el cuadro de honor.

Un podio que iba a cerrar Carlos Fernández a los mandos de su Toyota Yaris N5 que en una mejor segunda manga que en la primera lograba parar el crono en 2:20.99. Suficiente para mejorar los 2:21.22 de Alfredo Sal que con su Porche GT3 2008 se quedaba a apenas 23 centésimas del bronce.

Cerca también iba a concluir Antonio Corujo que con un Seat Cupra TCR firmaba lograba superar el fiasco de una primera en la que no logró completar el recorrido. Pero su tiempo de 2:22.36 no le permitía obrar con la remontada para finalizar en la quinta posición de la Subida.