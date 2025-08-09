Sergio Fuertes vuela en un GP de La Bañeza de récord

Llegó el gran día. emoción, intensidad, velocidad y mucha historia. El Gran Premio de La Bañeza, con los prolegómenos del viernes y sábado, levanta el telón este domingo a una jornada de motos con un sabor especial. El que le da sumar nada menos que 64 entregas. También los 80.000 aficionados, incluso más, que disfrutarán en primera persona de unas carreras que en un trazado urbano ya no se ven en otros sitios. Y con más de un centenar de pilotos sobre el asfalto. Los que ayer sábado fueron capaces de superar la criba de los entrenamientos cronometrados.

Los horarios del domingo Warm Up

09.00. Clásicas 2 Tiempos

09.25. Clásicas 4 Tiempos

09.50. Eurotwins

10.15. Moto3/GP125



Carrera

11.00. Clásicas 2 Tiempos

11.40. Clásicas 4 Tiempos

12.20. Eurotwins

13.00. Homenaje a Daniel Amatriain

14.00. Moto3/GP125

14.30. Podio

Con homenajes como el que se le tributará a un referente de este deporte como Daniel Amatriain. Con la presencia de todo un campeón del mundo como Jaume Masiá, y de leyendas como Benjamín Grau, el Gran Premio coronará hoy a los mejores. No va a ser fácil, pero las rectas y curvas que conforman el circuito bañezano decidirán. También la maestría de los protagonistas.

Entre esos candidatos a saborear la gloria se encuentra un piloto que ya ha hecho historia al convertirse años atrás en el más laureado de la historia del Gran Premio de Velocidad, el valenciano Sergio Fuertes. Con 11 coronas de laurel y otros tantos trofeos dorados, Fuertes intentará hacer honor a su apellido levantando el 12ª título de campeón.

En los entrenamientos cronometrados no dejó lugar a las dudas. Y si hace lo mismo en la carrera de Clásicas 2 Tiempos su gesta será mayor. El valenciano voló en los cronometrados siendo el único en bajar del 1:20. En la primera tanda estuvo algo más de un segundo por encima, pero cuando se adaptó a las circunstancias y al escenario iba a rodar a un ritmo vertiginoso en la segunda que lo llevaba a firmar la pole con un registro de 1:18.263. Por detrás hasta tres pilotos en 1:20 y otros pocos más en 1:21 que lucharán por acompañar a Fuertes hacia la gloria. Entre ellos los Juan Carlos Espi, José Antonio Bocija, Francisco Javier barrio, Jorge Cabanes, Pedro Lorenzo y David Posada.

Por lo que respecta a las Clásicas 4 Tiempos a caros Millán le bastó su primera puesta en escena para hacerse con el mejor puesto en la parrilla de salida de este domingo. Su 1:19.022 no encontró respuesta en el resto de rivales. Tal vez en un Francisco García que en la segunda tanda paraba el cronómetro en 1:21.322. Eso sí, a más de dos segundos del ‘poleman’. Jorge Abal y Hugo Carlos Lacunza buscarán también su oportunidad de brillar en la carrera, cuando llega la hora de la verdad.

En cuanto a la categoría reina, la de Moto3/GP125 Miguel Ángel Fernández se salía con la suya dominando la primera (1:11.544) y la segunda sesión (1:10.088). Y dejando también patente la superioridad de las Moto3 sobre las GP125. Prueba de ello es que la mejor de este segundo apartado firmaba el quinto mejor tiempo. Era la de otro habitual en los podios de La Bañeza, Ángel Outerelo. Por delante de él y tras el propio Miguel Ángel, Marcos Díaz, Francisco Javier Barrio y Aitor Cremades.

Y en la categoría más joven del Gran Premio de La Bañeza, la de Eurotwins, Bruno Carpin se hacía con la primera posición en la línea de salida siendo el único en bajar del 1:18 (1.17.124). A su estela el leonés David García Bango que tratará de recuperar ese poco más de segundo perdido respecto a Bruno para intentar hacerse con el puesto más elevado del podio. David Posada, Hugo González y Juan Francisco García ratificaron el dominio de las 650.

Este domingo, la hora de la verdad en un GP de La Bañeza de leyenda.

Foto de familia de la categoría de Clásicas 2 TiemposÁNGELOPEZ

Foto de familia de la categoría de Clásicas 4 TiemposÁNGELOPEZ

Foto de familia de la categoría de EurotwinsÁNGELOPEZ