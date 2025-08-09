Homenaje a Amatriain, invitado de honor Masiá y presencia de Benjamín Grau en el GP de La Bañeza

El Gran Premio de La Bañeza es especial... más bien único. Su grandeza la ha ido ganando lo largo de los años desde aquel 1952 cuando se realizaba la primera carrera por las calles de la ciudad. Y dos años más tarde cuando se fundaba un Moto Club que hoy es santo y seña de la Ciudad de las Motos.

La carrera, por la que han pasado auténticas leyendas de este deporte como Ángel Nieto, Aspar, Champo Herreros, Phil Read o Miralles, ha querido honrar a uno de ellos como Daniel Amatriain, que en 1985 se fajaba por las rectas y curvas del trazado urbano. Este domingo será homenajeado a las 13.00 horas con un recorrido que Amatriain hará subido en una moto, compañera inseparable durante buena parte de su vida.

Grau, una leyenda del Gran Premio de La Bañeza.ÁNGELOPEZ

Jaume Masiá, campeón del mundo de 2023 en Moto3, también estará presente como invitado de honor en un Gran Premio al que no faltará otro piloto que ha hecho historia, también en La Bañeza, Benjamín Grau.