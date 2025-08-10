BTT. Pobladura de las Regueras fue su escenario
Ocho campeones para la Marcha Trambasaguas
La Marcha BTT Trambasaguas retó al calor parea convertirse en una cita de altura. Con Pobladura de las Regueras como epicentro la jornada tuvo a un buen número de protagonistas. Y triunfadores. En la categoría de carretera E-Bike Javier Reguero se apuntaba la victoria por delante de Arturo Ruiz y José Ignacio Gutiérrez, los tres integrantes del podio.
Por lo que respecta a la mejor en féminas ese honor iba a recaer en Silvia Pérez.
En Enduro E-Bike Arsenio Pérez era el mejor en la prueba masculina con cinco segundos de renta sobre el segundo, Javier Reguero, mientras que a 16 segundos completaba el cuadro de honor David Guarás.
Silvia Pérez iba a repetir también como la mejor entre las mujeres.
En cuanto a la carrera BTT Muscular Javier González se llevaba el gato al agua por delante de Alberto Alanís con el tercer lugar en la meta de Mario Puente. Pablo Fernández y Didier González se quedaron a las puertas de los lugares de podio.
Eva Ortega, por su parte, era la mejor entre las féminas por delante de Mariana Michel Lomeli y Adriana Tomillo.
En Enduro Muscular Pablo Fernández era el mejor en la cita de Trambasaguas con Javier González y Jairo Llamazares secundándolo en la zona sobresaliente de la clasificación.
En la prueba femenina era Adriana la mejor tras completar el recorrido superando a Eva Ortega y Mariana Michel Lomeli. Todo para una BTT Trambasaguas que resultó todo un éxito, tanto de participación como de la calidad de los ciclistas.