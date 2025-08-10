Ocho campeones para la Marcha Trambasaguas

Publicado por M. Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

La Marcha BTT Trambasaguas retó al calor parea convertirse en una cita de altura. Con Pobladura de las Regueras como epicentro la jornada tuvo a un buen número de protagonistas. Y triunfadores. En la categoría de carretera E-Bike Javier Reguero se apuntaba la victoria por delante de Arturo Ruiz y José Ignacio Gutiérrez, los tres integrantes del podio.

Por lo que respecta a la mejor en féminas ese honor iba a recaer en Silvia Pérez.

En Enduro E-Bike Arsenio Pérez era el mejor en la prueba masculina con cinco segundos de renta sobre el segundo, Javier Reguero, mientras que a 16 segundos completaba el cuadro de honor David Guarás.

Silvia Pérez iba a repetir también como la mejor entre las mujeres.

En cuanto a la carrera BTT Muscular Javier González se llevaba el gato al agua por delante de Alberto Alanís con el tercer lugar en la meta de Mario Puente. Pablo Fernández y Didier González se quedaron a las puertas de los lugares de podio.

Eva Ortega, por su parte, era la mejor entre las féminas por delante de Mariana Michel Lomeli y Adriana Tomillo.

En Enduro Muscular Pablo Fernández era el mejor en la cita de Trambasaguas con Javier González y Jairo Llamazares secundándolo en la zona sobresaliente de la clasificación.

En la prueba femenina era Adriana la mejor tras completar el recorrido superando a Eva Ortega y Mariana Michel Lomeli. Todo para una BTT Trambasaguas que resultó todo un éxito, tanto de participación como de la calidad de los ciclistas.