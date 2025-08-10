Homenaje a Amatriain con vueltas de honor... y una curva

Daniel Amatriain fue uno de los protagonistas del Gran Premio de La Bañeza. El que fuera piloto, mánager y Jorge Lorenzo y los hermanos Espargaró y descubridor de pilotos recibía el homenaje de los organizadores y por extensión de todo el público presente. Amatriain ya había competido en el circuito urbano en 1985. Ayer, 40 años después volvía para, primero subido en una Ducati y luego en un coche junto a la actriz Neus Sanz, recorrer un trazado que en algunos tramos le era familiar y reconocible.

Junto a él el pasado y el presente del motociclismo español. O lo que es lo mismo, Benjamín Grau y Jaume Masiá. Precisamente Grau recibía elogios y palabras emotivas de parte de Amatriain. Las de un campeón en el deporte y en la vida hacia otro campeón. Todo en un Gran Premio que palpitó con fuerza con más de 80.000 corazones, los de los aficionados que presenciaron la carrera.