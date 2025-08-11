Llona: «Chacón y Barzic interesan"

Raúl Sáenz del Rincón «Llona» (Logroño, 1976) ya se centra en el arranque del campenato de Liga de la Cultural ante el Burgos CF, este viernes a partir de las 21.30 horas en El Plantío, horario cambiado del inicial de las 19.30 horas, con el objetivo de evitar las altas temperaturas previstas para esa franja horaria. Llona se refiere a sus pretensiones en estos momentos: «La fuerza de cómo se está moviendo León con su equipo de fútbol debe ser un impulso para nosotros. No vamos a poner ninguna disculpa de los hándicaps que en estos momentos tenemos. Vamos a competir desde el minuto 1 con nuestras armas, las que sean pero con las nuestras, confiando en que con nuestro trabajo, al igual que hemos hecho en otros años, estamos capacitados para sacar nuestros objetivos hacia adelante, que en un principio es conseguir la permanencia en Segunda División».

A continuación, Llona añade: «Todos los pasos que se han dado y que se están produciendo en el club están siendo consensuados entre dirección deportiva y cuerpo técnico-entrenador. No ha habido ninguna operación en la que hayamos estado en desacuerdo. Nuestra forma de trabajar es así de sencilla».

Llona expresa que todavía quedan varios futbolistas por llegar a la Cultural para conformar una plantilla de garantías para afrontar el campeonato: «Estamos hablando de dos centrales, dos laterales, dos extremos y un mediocentro. Por ahí estamos. Es lo que nos falta por fichar. Estamos trabajando en el mercado. Algunas operaciones están abiertas desde hace dos o tres semanas, pero bueno es un proceso al que hay que ir madurando, hasta que los jugadores se definan. Y ello requiere tiempo. Hay que ser pacientes y saber esperar nuestro momento. Aún quedan 20 días de mercado».

Al ser preguntado si la vuelta de Luis Chacón ya se puede dar por hecha, Llona contesta: «Siempre digo que hasta que no tengo a los jugadores entrenando conmigo nada se puede dar por hecho, aunque está claro que Luis es una posibilidad y vamos a confiar en que se haga efectiva su contratación». Sobre el defensa central Matía Barzic, Llona reconoce: «Es uno de los nombres que interesan y están encima de la mesa. Lo que siempre queremos es no equivocarnos».

Sobre jugadores de la cantera del Athletic Club, Llona echa balones fuera: «Me gusta gente del Athletic, de la Real Sociedad, del Atlético de Madrid y del Barcelona que nos podrían ayudar».

- «Dos centrales, dos laterales, dos extremos y un mediocentro es lo que nos falta por fichar; aún quedan 20 días de mercado»



- «No vamos a poner ninguna disculpa de los hándicaps que ahora mismo tenemos. Vamos a competir desde el minuto 1»