Un canario pasa a la lucha leonesa

El luchador tinerfeño Sergio Hernández acepta una oferta para pelear durante los corros de lucha leonesa de la Liga de Verano de la Regularidad con el club Prioro. La noticia la adelanta el periodista Pedro Reyes en Canarias7.

Sergio Hernández, según afirma el medio de comunicación Canarias7, no dudó un instante en llegar a un acuerdo con Alberto Díez para acudir a competir en la otra lucha autóctona que hay en España, como es la lucha leonesa, donde la parte importante de la campaña es en el verano. Por lo tanto, Sergio Hernández cambia la lucha canaria de su tierra y la que siempre ha practicado por la leonesa.

«Siempre me apetece conocer y tener nuevas experiencias y más en la lucha, un deporte que amo, y me pareció interesante probar en la lucha leonesa, donde tendré que adaptarme, ya que se hace a diferencia de la canaria, en el agarre es a un cinto de cuero, pero confío al menos en dejar una buena impresión», asevera.

Con el luchador canario irá su sobrina Irene, luchadora del Guamasa en edad infantil, que competirá junto a su tío y en su categoría.

El luchador tinerfeño comenzaba su andadura en la cantera del Tacuense, pasando después al Arguama donde fue estacado C, para llegar a otros clubes históricos como el Rosario de la época de los Ledesma donde lo ganaron todo, Campitos y Guamasa.

En 2022 dio el salto como destacado a Gran Canaria y defendió los colores del Guanarteme para pasar la temporada siguiente a Lomo de los Frailes y se enrolaba en el Santa Rita. Tras la experiencia en Gran Canaria esta última campaña ha volado a la Palma a las filas del Tijarafe Candelaria, donde tras una buena campaña, ha renovado.

Sergio Hernández se convierte en el primer luchador canario que ficha por un club leonés