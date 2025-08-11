Éxito del torneo de tiro con honda que se desarrolló en Valdearcos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valdearcos albergó una nueva entrega del torneo de Tiro con Honda en la modalidad de Pelota de Tenis y en el que tomaron parte una treintena de jugadores. Los tres primeros de cada una de las categorías obtuvieron medalla. En este evento se presentó y se tuvo presente con cartel y trípticos informativos, la 6ª Copa del Mundo de Tiro con Honda que tendrá lugar en la isla de Ibiza del 22 al 26 de octubre, en la cual se espera tener representación de León. Organizó la Asociación Mundial de Tiro con Honda con la colaboración de la Asociación Cultural de Valdearcos.