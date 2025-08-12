La Cultural recupera a Luis Chacón

La Cultural recupera, de nuevo bajo el formato de cesión, a uno de sus piedras angulares del ascenso a Segunda División, el centrocampista de 25 años de Puentedeume, Luis Rodríguez Chacón.

El hábil jugador gallego había dejado su sello y la magia de su fútbol en tan solo una temporada cuando también la Cultural decidió esperar hasta el último instante para reservarle -como un gesto más- el dorsal número 10 que volverá a llevar.

Ahora, tan solo unas semanas después de que se oficializara su conocido de antemano retorno al club al que sigue perteneciendo, el RC Deportivo y todavía con el color dorado en su cabello que se tiñó tras el ascenso culturalista, uno de los ídolos de la afición blanca volverá para su nuevo proyecto en el fútbol profesional.

Su aportación en la Primera Federación dejó pocas dudas, con trece goles -igualando como máximo realizador del equipo a Manu Justo-, pero sobre todo convirtiéndose en vital en el tramo final cuando los rivales apretaron lo indecible y llegaron a poner en entredicho la diferencia de puntos que fue menguando aunque nunca se perdiera el liderato ocupado desde la primera jornada.

El factor desequilibrante en el ascenso culturalista

En ese tramo final, el nuevo jugador culturalista decidió echarse el equipo a las espaldas.

En esta vuelta a la Cultural Chacón ha tenido que volver a decidir tal y como hiciera hace un año, entonces aconsejado por uno de sus amigos, el defensa Quique Fornos que ayudó a convercerle y ahora, bien por su mediación, por la de otros compañeros, como Manu Justo o por convicción propia al verse convertido en santo y seña de la afición, al final se decantó por esta oferta frente al interés de otros clubes como Huesca o Andorra.

Su pretemporada en el Deportivo, donde soñaba con poderse quedar se vio comprometida por una lesión de tobillo que tan solo le permitió disputar el amistoso ante el Real Oviedo donde dio una asistencia de gol -otra de sus cualidades- pero aún así, la dura competencia en su puesto, como dejó a las claras el técnico Antonio Hidalgo, propiciaron una nueva cesión de la que vuelve a aprovecharse el conjunto leonés para ampliar su plantilla y dotarla de más capacidad de desequilibrio.

El técnico Raúl Llona que lamentaba tras el último encuentro de preparación en Lugo (1-0) la falta de efectivos, contará con uno de su máxima confianza -siempre fue titular con él cuando estuvo disponible- incluso para el estreno liguero del viernes ante el Burgos CF en EL Plantío, a partir de las 21.30 horas.