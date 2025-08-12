CD La Virgen, Júpiter, Atlético Mansillés y Atlético Bembibre ruedan sus proyectos

Los cuatro clubes leoneses de Tercera Federación (La Virgen, Júpiter, Atlético Mansillés y Atlético Bembibre) ya han probado sus progresos en la fase de preparación para la Liga. Aunque todavía quedan casi cuatro semanas para que la Liga levante el telón, siempre es bueno calibrar con partidos el nivel de exigencia y adaptación adquirido con el proyecto.

El CD La Virgen ya suma dos encuentros repartiéndose triunfos y victorias. En el primero cedía frente al Júpiter por 0-2 mientras que en el último lograba remontarle a La Bañeza en la Llanera al que superaba por 2-3.

El Júpiter, por su parte, ha cosechado sendas victorias. Además de la lograda frente al CD La Virgen (0-2), con anterioridad lograba sacar adelante su primer envite de pretemporada frente a Catar sub-19 por 3-0.

El Atlético Mansillés también acumula dos test amistosos en lo que va de su fase de preparación. Si en el primero cedía frente al Lenense Proinastur (0-1) en el más reciente alcanzaba un solvente triunfo a costa del Júpiter al que ganaba por 2-0.

Por su parte, el Atlético Bembibre acumula solo un encuentro de pretemporada y lo hacía con buenas sensaciones empatando con el Atlético Astorga en La Eragudina a un gol.