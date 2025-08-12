Dani Paraschiv y Collado afirman en su presentación: «El Burgos es un rival difícil"

Daniel Paraschiv y Diego Collado fueron presentados como nuevos integrantes de la Cultural para la temporada 2025-2026 por el director deportivo del club leonés, José Manzanera.

De cara al debut liguero del viernes en Burgos, Collado está convencido de que los locales, dado que es el primer encuentro y en su terreno, «vendrán arriba desde el primer minuto» pero considera que «por calidad con la pelota ellos van a ser muy superiores».

Paraschiv, por su parte, cree que «el Burgos es un equipo con mucha experiencia y difícil, pero voy con la intención de volver a ganar".

El delantero centro de la Cultural Leonesa, Daniel Paraschiv, confía en repetir la victoria este próximo viernes -21.30 horas- en el arranque de LaLiga Hypermotion en El Plantío ante el Burgos CF que ya lograra la campaña pasada con el Real Oviedo, que ha cedido al internacional rumano al conjunto blanco.

El atacante se decantó por la oferta del conjunto dirigido por Raúl Llona, con el que ha disputado los cuatro últimos encuentros de preparación frente a su exequipo Real Oviedo (1-0), Real Sporting (3-2), Real Avilés (2-2) y Lugo (1-0), por su deseo de continuar en el fútbol español y en la categoría de plata tras el ascenso ovetense a Primera División.

Paraschiv, que considera clave para que la Cultural logre su objetivo de la permanencia "hacer un juego muy eficiente", cree que su papel en su nuevo destino en el fútbol español va a ser "diferente", ya que, en principio, llega como una de las claras apuestas ofensivas del equipo.

Sobre sus virtudes como jugador destacó su "calidad dentro del área, con velocidad en la definición, pero también con capacidad para correr bien al espacio", aunque hasta el momento sus primeras actuaciones como culturalista se han saldado con dos penas máximas erradas ante Real Sporting y CD Lugo.

El delantero granadino de 24 años Diego Collado, por su parte, considera la "regularidad" como una de las claves para que el equipo logre el objetivo de la permanencia.

"Una temporada son 42 partidos y seguro que habrá muchos buenos y otros malos, pero la clave será tener regularidad", ha afirmado el jugador que cuenta con experiencia en la categoría de plata con el Villarreal B y también, la pasada campaña, tras el mercado invernal, en el Eldense, que finalmente acabó descendiendo.

Collado, que llega al equipo leonés tras desvincularse del club con el que estaba ligado contractualmente, el Gil Vicente portugués, puede actuar en todas las posiciones de ataque, de hecho en los encuentros que ya ha disputado de preparación lo ha hecho en todas ellas, tanto en ambas bandas, como en punta, aunque también pueda hacerlo, como en el Eldense, en la mediapunta.

Su intención es "ayudar al equipo en números, si es con goles, con asistencias, con pases acertados, pero también con trabajo sin balón que es importante", ha asegurado el granadino al que le gusta la filosofía de juego que ha encontrado en la Cultural "de juego con balón y llevando la iniciativa", ha apuntado.

David López, cedido a la RSD Alcalá

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad Deportiva Alcalá para la cesión de David López al conjunto madrileño hasta final de temporada.

El club le desea a David López los mayores éxitos personales y profesiones durante esta nueva etapa.

El Júpiter Leonés se refuerza con Isaque Vasconcelos

El lateral izquierdo Isaque Vasconcelos de Souza (Brasil, 08/06/2006) desarrolló su etapa juvenil en el RC São Bernardo. Llega al filial culturalista con un acuerdo de cesión.