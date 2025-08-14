«Quiero crecer en el fútbol profesional»

El técnico riojano de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, se estrena de forma oficial esta noche como entrenador de la segunda categoría del fútbol profesional. Reconoce que «siempre he pensado en llegar al futbol profesional. Desde que empecé. Es un premio para mí». Ve a su rival en el arranque de la temporada de LaLiga Hypermotion de Segunda División, el Burgos CF, como un equipo «con las ideas muy claras» y con jugadores e individualidades «determinantes para desequilbrar con acciones individuales».

Llona, que debuta con el equipo leonés en la categoría de plata, afronta este debut «desde la normalidad, porque en esencia no cambia nada», asegura, al tiempo que advierte de que la Cultural «competirá de tú a tú a todos los equipos», subraya con rotundidad en sus palabras.

Pese a no excusarse en la tardanza a la hora de completar su plantilla, el entrenador culturalista recuerda que su rival cuenta con una mayor continuidad de la temporada pasada además de mostrarse, asegura, «relativamente rápidos a la hora de reforzarse, lo que les ha permitido trabajar con gran parte de la plantilla y eso es una ventaja». De cara al estreno en El Plantío recalca que se verá a una Cultural Leonesa «con energía, trabajado y que con balón es capaz de generar y proponer, reconocibles y adelante con gente ofensiva con mucho potencial para crear ocasiones y marcar goles».

Raúl Llona manifiesta que cuenta con toda su plantilla disponible, entre ellos Luis Chacón, tras volver a ser cedido por el Deportivo y que ya figurará en la convocatoria, al igual que tres integrantes del equipo filial, Juan, Choco y Toca. Llona comienza un camino en el fútbol profesional con el que siempre soñó.