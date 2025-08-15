Sigue en directo el partido Burgos CF-Cultural, minuto a minuto

45+2' Cambia la camiseta Víctor García 22:17 15/08/2025 22:17 15/08/2025 El jugador culturalista se pone otra camiseta al estar rasgada con la que saltó al campo.

45' El árbitro añade 6 minutos 22:15 15/08/2025 22:15 15/08/2025 El colegiado prolonga 6 minutos a la primera parte.

44' La Cultural corre detrás del balón 22:14 15/08/2025 22:14 15/08/2025 El Burgos CF mueve el balón sin que la Cultural lo toque.

42' GOOOL del Burgos CF, el tercero obra de Curro 22:14 15/08/2025 22:14 15/08/2025 Curro marca a placer de cabeza, sin que pueda hacer nada el portero Badía.

38' Los de Llona van al ataque 22:09 15/08/2025 22:09 15/08/2025 Pese a que la Cultural juega con 10 jugadores desde el primer minuto tratan de robar el balón al rival, que de momento no pueden.

36' Uyyyyy Larios roza el gol para la Cultural!!! 22:07 15/08/2025 22:09 15/08/2025 Un saque de banda de Víctor García lo chuta Larios al lateral de la red.

34' La Cultural no se rinde 22:05 15/08/2025 22:05 15/08/2025 El equipo leonés trata de hacerse con el balón por medio de Bicho.

33' Se reanuda el pafrtido en El Plantío 22:03 15/08/2025 22:03 15/08/2025 Después de hidratarse los dos equipo vuelve el fútbol.

30' Pausa de hidratación 22:01 15/08/2025 22:01 15/08/2025 Los dos equipos beben agua en sus respectivos banquillos.

30' Amarilla al local Fer Niño 22:00 15/08/2025 22:01 15/08/2025 El árbitro amonesta al delantero local Fer Niño.

28' Chacón lo intenta 21:58 15/08/2025 21:58 15/08/2025 El culturalista Chacón trata de hacerse con balones para frenar el dominio local.

25' Falta oficio en la Cultural 21:55 15/08/2025 21:55 15/08/2025 El Burgos CF mantiene la posesión del balón.

24' Cambio en la Cultural 21:54 15/08/2025 21:55 15/08/2025 Se va del campo Pibe y entra Bicho. Sin buena cara se marcha Pibe del césped.

22' Badía envía el balón a saque de esquina 21:53 15/08/2025 21:53 15/08/2025 El local Chapela lanza a la portería culturalista, que despeja a córner el portero Badía.

19' La Cultural lo está pasando muy mal 21:49 15/08/2025 21:49 15/08/2025 La línea defensiva culturalista muy blanda en el golazo del delantero centro Fer Niño.

16' GOOOL, el segundo del Burgos CF, de Fer Niño 21:48 15/08/2025 21:53 15/08/2025 Golazo de Fer Niño por la escuadra para el conjunto local de Ramis.

16' El lateral culturalista Larios muy fallón 21:46 15/08/2025 21:46 15/08/2025 El zurdo Larios no puede frenar las acometidas burgalesas por su banda.

15' Primer cuarto de hora con una Cultural con 10 en el campo 21:44 15/08/2025 21:46 15/08/2025 El equipo leonés juega con 10 futbolistas desde el minuto 1 de partido por la expulsión de Selu Diallo.

13' Arroyo lleva peligro al marco de la Cultual 21:43 15/08/2025 21:43 15/08/2025 El equipo culturalista sufre sobre el césped de El Plantío.

10' Presiona el Burgos CF 21:42 15/08/2025 21:42 15/08/2025 El equipo burgalés presiona la salida del balón de la defensa culturalista.

8' Amarilla al culturalista Larios por agarrar a un rival 21:40 15/08/2025 21:42 15/08/2025 Larios ve la cartulina amarilla por agarrar por la camiseta al local Curro.

6' Tresaco bota una falta 21:37 15/08/2025 21:42 15/08/2025 La Cultural trata de irse arriba, con una falta que bota Tresaco pero saca Aitor Córdoba de su área de cabeza.

4' Llona manda calentar a Bicho 21:36 15/08/2025 21:36 15/08/2025 Tras encajar el gol, el mediocentro culturalista se prepara en la banda.

2' GOOOL de Curro para el Burgos CF 21:35 15/08/2025 21:36 15/08/2025 Curro transforma el penalti para el Burgos al engañar a Badía.

1' Penalti contra la Cultural y roja para Selu Diallo 21:28 15/08/2025 21:40 15/08/2025 Se mete en el área Chapela y es derribado por Selu Diallo cuando no se ha llegado ni al minuto 1 de partido. Claro penalti y merecida tarjeta roja de expulsión.

1' Arranca el partido 21:28 15/08/2025 21:29 15/08/2025 Tras el minuto de silencio por las víctimas y por los que luchan contra el fuego arranca el partido de Liga con el que la Cultural vuelve a competir en Segunda División.

LA PREVIA 21:16 15/08/2025 21:16 15/08/2025 La Cultural inicia una nueva era en Segunda División de la mano de Llona en el banquillo leonés, con el claro objetivo de la permanencia. La ilusión desborda a un culturalismo que acompaña al equipo en un millar de aficionados en la grada del estadio El Plantío. Burgos CF y Cultural arrancan la temporada de LaLiga Hypermotion. Llona se estrena en la categoría de plata del fútbol español con el equipo más previsible para el debut. Víctor García está recuperado de su lesión, al igual que Satrústegui, para integrar una línea defensiva con Fornos y Larios de garantías. Thiago Ojeda y Selu Diallo como mediocentros, con Pibe y Tresaco en banda, con Chacón de media punta y Paraschiv de '9' puro. En el equipo burgalés destaca la presencia del mediocentro ofensivo Iván Morante. Además, el equipo leonés ha hecho oficiales las contrataciones del central Matía Barzic y del mediocentro Yayo, que ya se esperaban, como había anunciado Diario de León. La Cultural, a escena en El Plantío.