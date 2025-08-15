Diario de León

Fútbol | 2ª División

La Cultural hace oficial el fichaje de Yayo, mediocentro procedente del Oviedo

Firma con el club leonés por dos temporadas

Yayo ya es nuevo jugador culturalista.

Yayo ya es nuevo jugador culturalista.DL

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con el Real Oviedo para el traspaso de Yayo a la disciplina culturalista para las dos próximas temporadas, como ha venido anunciando este periódico.

Pelayo González Rey (Oviedo, 30/07/2004) es un centrocampista formado en la cantera del Real Oviedo hasta llegar a debutar en el primer equipo. La temporada pasada, jugó cedido en el CD Lugo en Primera Federación.

Llega a León con un acuerdo por dos temporadas con el equipo culturalista para reforzar el centro del campo. Se pondrá de inmediato a las órdenes de Llona, entrenador de la Cultural.

tracking