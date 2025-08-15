La Cultural hace oficial el fichaje de Yayo, mediocentro procedente del Oviedo

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con el Real Oviedo para el traspaso de Yayo a la disciplina culturalista para las dos próximas temporadas, como ha venido anunciando este periódico.

Pelayo González Rey (Oviedo, 30/07/2004) es un centrocampista formado en la cantera del Real Oviedo hasta llegar a debutar en el primer equipo. La temporada pasada, jugó cedido en el CD Lugo en Primera Federación.

Llega a León con un acuerdo por dos temporadas con el equipo culturalista para reforzar el centro del campo. Se pondrá de inmediato a las órdenes de Llona, entrenador de la Cultural.