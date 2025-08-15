La Cultural confirma la llegada del central Matía Barzic, cedido por el Elche

La Cultural hace oficial el acuerdo con el Elche Club de Fútbol para la cesión de Matía Barzic (Madrid, 2004) a la disciplina culturalista hasta final de temporada, como viene anunciando este periódico.

Matía Barzic Gutiérrez es un futbolista defensa central que se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid hasta fichar por el Elche CF, llegando al primer equipo. La pasada temporada, desde enero, defendió la camiseta del CD Eldense.

Llega a León con un acuerdo de cesión por una temporada, con el objetivo de potenciar el centro de la defensa culturalista, demarcación en la que todavía queda por contratar a un marcador más, como confirmó el entrenador de la Cultural, Raúl Llona, a Diario de León el lunes pasado.