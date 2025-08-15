El motociclismo tributa en Xátiva un emotivo homenaje póstumo a Abel Ramos

Jorge Cabanes, ganador en Clásicas en Xátiva, lució en su carenado el crespón negro en honor a Abel Ramos.PJ VALLESPÍ

El mundo del motociclismo siempre recuerda a los suyos. En los momentos buenos y también en los malos. Esta vez tocó el segundo. Con tristeza, la propia que conlleva la muerte. La de Abel Ramos Falagán, el vicepresidente del Motoclub Bañezano que fallecía intentando salvar su pueblo, Quintana y Congosto, de las llamas fruto de uno de los terribles incendios que han asolado la provincia leonesa estos días.

Muchos de ellos lo conocían, lo apreciaban y tenían un especial cariño a una persona que desde su cargo en el Motoclub se desvivía junto al presidente Sergio Vidales y el resto de integrantes para que el Gran Premio de Velocidad saliera dfe la mejor manera posible. Y también otra serie de iniciativas.

Aitor Cremades, amigo de Abel, con el crespón con el nombre de este en su moto.PJ VALLESPÍ

Menos de una semana después del Gran Premio de La Bañeza y aún menos días desde la muerte de Abel cuando en Xátiva, otro de los escenarios moteros por excelencia, y en una cita al más alto nivel, cuando su recuerdo estuvo latente. Tanto en la mente de los presentes como en las palabras y también en el carenado de algunas monturas que lucían crespones negros con el nombre de Abel en su honor.

Algunos pilotos que precisamente hace menos de una semana compartieron con Abel Sierra la emoción del Gran Premio.

Juan Esteban Ribera homenajeó en el carenado de su moto, la 84, a Abel Ramos.PJ VALLESPÍ

Entre ellos Aitor Cremades, que precisamente está patrocinado por Abel. En su moto, la número 41, aparecía ese emotivo recuerdo que se extendía a la entrega de premios en la que todo un referente del motociclismo en su labor de speaker (durante 25 años lo fue en el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza), Vallespí, pedía a todos un emotivo aplauso. Vallespí, que vivió en primera persona la tragedia de la dana, recordó a Abel como otro momento de la vida en al que la pena inunda los corazones.

Otro de los pilotos que mostraron en su carenado el recuerdo a Abel Ramosfue Juan Esteban Ribera en su moto 84 con la que lograba el triunfo en Pro Series.

También David Fernández en Supermotard con su moto número 18 o Jorge Cabanes con la 22, ganador de la categoría de Clásicas.

David Ferández, con su particular recuerdo hacia Abel Ramos en su moto.PJ VALLESPÍ

En Xátiva, una ciudad que como La Bañeza vive las motos intensamente. Y que no quiso olvidarse de uno de los suyos, fallecido tan trágicamente. Desde la distancia, pero con todo el cariño hacia los seres más cercanos de Abel y dolor del mundo por su muerte intentando salvar a su pueblo, Quintana y Congosto, de las llamas.

La totalidad de los pilotos lucía precisamente esos crespones en honor a Abel Ramos Falagán.