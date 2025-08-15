La media veda levantó el telón en León con resultados dispares

La media veda levantó el telón. Y lo hizo como es la vida misma, para todos los gustos. Y con la codorniz como la gran protagonista. Para bien o para mal. Hasta el 21 de septiembre los miles de cazadores podrán dar rienda suelta a su pasión. También con el conejo, la tórtola o la paloma en el punto de mira. Eso sí, salvo el conejo, menos atractivos para los cazadores.

Y es que la codorniz manda. Y también es el mejor termómetro para calibrar como puede llegar la temporada de caza menor en octubre en este caso con su prima-hermana la perdiz.

Se esperaba el inicio de la media veda con muchas ganas. Y con perspectivas positivas tras unos años en los que las nubes han podido con los claros. Los brotes verdes del pasado año apuntaban a convertirse en una certeza positiva en este 2025. En algunas zonas sí. en otras no. La luna llena de hace unos días ha tenido su influencia. En algunos escenarios haciendo 'desaparecer' a las codornices adultas que han buscado otros lares. Y dejado a las polladas y a las madres. Circunstancia que en ciertas zonas ha llevado a perchas que no han sido las esperadas. Tres, cinco e incluso algún cero. Algunos como Borja Llamazares, un experto ya en estas lides, han necesitado patearse un buen número de kilómetros para superar la decena. Se esperaba incluso que las perchas alcanzaran el tope establecido de veinte. Pero habrá que esperar a que las circunstancias mejores para que las jornadas marquen en positivo. Tal vez la cosecha de cereal que en algunos puntos no se ha llevado a cabo o aún va con cierto retraso podría llevar a que las codornices, resguardadas en esos escenarios, puedan hacer acto de presencia.

A otros como a Carlos Bravo también un experimentado cazador, el panorama le ha ido mejor, incluso levantando hasta 20 codornices con perchas entra seis y doce. Ha sido por la zona de Sahagún. Y eso que las altas temperaturas han impedido que los perros cazaran como deberían.

Ahora queda ver como transcurren los próximos días.