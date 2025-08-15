«Cometimos errores y lo hemos pagado caro»

Raúl Llona, entrenador de la Cultural, valoró el resultado de su equipo en el estreno liguero. «El arranque del partido ha sido muy cruel para nosotros. Nos servirá para aprender que estamos en una categoría en la que los errores te penalizan mucho, y de lo que se trata es de no cometerlos. Esa primera acción es la prueba de lo que se cuece en esta liga. La mejor lección que sacamos del partido es que los errores se pagan».

«Que a los 30 segundos de empezar en la categoría te quedes con uno menos es cruel, pero no estoy del todo descontento de lo que ha ofrecido el equipo a partir de ahí. Hemos sido solidarios y hemos trabajado bien, con más acierto o menos. Jugar en inferioridad está claro que nos ha condicionado».

«En el descanso hemos intentado ajustar cosas olvidando el marcador, y en la segunda mitad estábamos siendo competitivos como lo queremos ser en cada partido. Pero otra vez el penalti nos ha lastrado, nos ha vuelto a hacer mucho daño», precisó el técnico de la Cultural que incidía una y otra vez en los errores como la causa que desencadenó la derrota frente al Burgos CF por 5-1.

Y sobre los nuevos fichajes que acaban de aterrizar en el club apuntó: «Está claro que tenemos que mejorar. Yayo por ejemplo nos tiene que dar pulmón en el centro del campo, y Matía tiene que reforzar las debilidades de una zona en la que todavía no somos tan fuertes como queremos».