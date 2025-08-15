"Salimos muy bien y el partido se puso de cara"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF, no ocultó las buenas sensaciones que le había producido el triunfo de su equipo frente a la Cultural: «Estoy contento con la actuación del equipo. Teníamos muchas ganas que empezara la competición, y hemos salido muy bien al partido. Es cierto que se nos ha puesto pronto de cara con el penalti y la expulsión, pero luego hemos seguido haciendo con lo que habíamos planeado y en el primer tiempo no hemos dejado de estar intensos».

Para Ramis, «en la segunda mitad hemos bajado un poco el ritmo y la Cultural ha sabido aprovecharlo. Estamos en una liga de mucha calidad y todo lo que tu concedes el rival está ahí para aprovecharlo. Nos han marcado el gol y el partido ha sido más parejo, pero no creo que se pueda decir que hemos sufrido. Al final hemos podido volver a llegar y hemos redondeado el resultado con dos goles más».

«Es un buen estreno ante nuestra afición y estamos muy satisfechos de poder brindarles esta victoria, pero la temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas. No sacaremos conclusiones de un partido, sea bueno o malo. Quedan 41 más para que acabe la Liga y eso es un mundo. Lo que es cierto es que estos tres puntos ya los tenemos, y hay que darles valor porqué estamos en una categoría en la que todo cuesta mucho», precisó el técnico del club burgalés, que precisó que su equipo jugó a un nivel alto».