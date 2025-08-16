Diario de León

La Deportiva firma un empate (1-1) con buen sabor de boca en el test frente al Racing Ferrol

Once inicial de la Deportiva que se enfrentó al Racing Ferrol.SDP

Miguel Ángel Tranca
La Deportiva firmó tablas en su partido amistoso frente al Racing Ferrol (1-1). Los blanquiazules, en la recta final de la pretemporada, dejaron patente su crecimiento a nivel deportivo con un pulso serio en el que incluso llegaron a adelantarse en el marcador con el gol de Pau Ferrer a los 8 minutos de la primera parte. Los primeros 45 minutos fueron un ida y vuelta entre dos equipos que buscaron el balón y crear juego aunque las ocasiones ante la portería rival no fueron numerosas.

Al descanso se llegaba con la ventaja de la Deportiva y con sensaciones positivas. Pero con una segunda parte todavía por delante.

Precisamente tras el paso por vestuarios el Racing Ferrol iba a apretar algo más en la salida del balón rival intentando aprovechar cualquier opción para variar el marcador. Y lo lograba en las botas de Sergio Benito a los 57 minutos.

A partir de ahí y con los cambios la intensidad fue bajando algunos enteros aunque tanto Racing Ferrol como SD Ponferradina no daban su brazo a torcer. Pero sus intentos se iban a quedar en agua de borrajas sin que el 1-1 se moviera del marcador con unas tablas que reflejaron lo sucedido en el césped.

