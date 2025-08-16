La Deportiva firma un empate (1-1) con buen sabor de boca en el test frente al Racing Ferrol

La Deportiva firmó tablas en su partido amistoso frente al Racing Ferrol (1-1). Los blanquiazules, en la recta final de la pretemporada, dejaron patente su crecimiento a nivel deportivo con un pulso serio en el que incluso llegaron a adelantarse en el marcador con el gol de Pau Ferrer a los 8 minutos de la primera parte. Los primeros 45 minutos fueron un ida y vuelta entre dos equipos que buscaron el balón y crear juego aunque las ocasiones ante la portería rival no fueron numerosas.

Al descanso se llegaba con la ventaja de la Deportiva y con sensaciones positivas. Pero con una segunda parte todavía por delante.

Precisamente tras el paso por vestuarios el Racing Ferrol iba a apretar algo más en la salida del balón rival intentando aprovechar cualquier opción para variar el marcador. Y lo lograba en las botas de Sergio Benito a los 57 minutos.

A partir de ahí y con los cambios la intensidad fue bajando algunos enteros aunque tanto Racing Ferrol como SD Ponferradina no daban su brazo a torcer. Pero sus intentos se iban a quedar en agua de borrajas sin que el 1-1 se moviera del marcador con unas tablas que reflejaron lo sucedido en el césped.