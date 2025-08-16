Baño de plata para Guillermo Fidalgo en El Nacional Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Redacción Creado: Actualizado:

Guillermo Fidalgo vistió su presencia en la primera jornada del Nacional de aguas bravas con una medalla de plata que bien pudo ser la de oro. Solo 27 centésimas lo separaron del peldaño más alto del podio en la prueba que ayer tenía como escenario el canal de Sabero-Alejico y que este domingo afronta el segundo capítulo con otra posibilidad para el leonés de alcanzar un trofeo para sus vitrinas.

Para él y Raquel Carbajo que no pudo luchar por las preseas en la categoría femenina a pesar de que en la modalidad de Sprint contaba en las apuestas.

La piragüista del Ciudad de Lugo Nuria Romero y el del Fluvial O Barco, Sergio Ruiz, fueron los triunfadores en la categoría de K-1. Nuria Romero aprovechó la segunda manga para voltear la clasificación y arrebatar el triunfo a la favorita Alba Oronich del Sicoris, dejando a Noa Díaz del CM Pira Quixos cerrando el podio femenino. Un lugar de honor que no pudo alcanzar una Raquel Carbajo, que hace pocos días lograba la quinta posición en el Descenso del Sella en K-2, pero que a pesar de sus intentos en un escenario que conoce a las mil maravillas tenía que conformarse con acabar en un lugar destacado aunque sin el premio de uno de los tres peldaños del cuadro de honor.

Por su parte en la categoría masculina Ruiz arrebató su compañero de club, el leonés Guillermo Fidalgo la posibilidad de repetir el doblete del pasado año en el mismo escenario en su tierra y le quitó por 27 centésimas el oro después de una mejor segunda manga para dejar en la tercera posición a Javier Rodríguez del Ciudad de Lugo. Guillermo fue el mejor en la primera manga, pero en la segunda no pudo contener el fuerte ritmo de Sergio Ruiz que recuperaba terreno y tiempo para dejar en la segunda posición al pirtagüista leonés.

En cuanto a la modalidad C-1 Dos Santos fue muy superior a sus rivales para colocarse por delante de Sara Inés Varela (Pira Quixos) y Enma Devesa (Ciudad de Lugo); en la categoría masculina Padilla tampoco dio opciones al salmantino Rodrigo Ramos (Canoe Kayak) e Iker Jiménez (Sicoris). Este domingo se disputa, en el mismo escenario, el Campeonato de España de descenso en aguas bravas en la modalidad Clásica sobre una distancia de 3 kilómetros. Y con opciones para los palistas leoneses Guillermo Fidalgo y Raquel Carbajo con vistas a su presencia en el podio con una de las medallas en juego.