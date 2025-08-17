Iván Manceñido y Lucía Centeno vencen en Santa Marina del Rey

Momento de la salida de la Carrera Popular de Santa Marina del Rey.DL

Iván Manceñido y Lucía Centeno inscribieron su nombre con letras de oro en la Carrera Popular de Santa Marina del Rey. Lo hicieron demostrando su solvencia en este tipo de pruebas y en ambos casos cruzando la línea de meta en solitario.

Ganadores de la prueba absoluta junto al alcalde de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez.DL

En la categoría masculina sobre la distancia de ocho kilómetros Iván Manceñido iba a marcar un ritmo de paso de 3:23 que le permitía cobrar ventaja sobre el resto de rivales más directos por el triunfo. Al final con su 27:05 subía a lo más alto del podio por delante de Miguel Ángel Rabanal y Sergio Carro.

Podio con los dos ganadores de más edad.DL

Por lo que respecta a la categoría femenina la vencedora era Lucía Centeno con un crono final de 33:37.

En su caso con una ventaja que rozaba los tres minutos de renta con Isabel García mientras que la tercera posición iba a parar a manos de Olga Rubio.