ATLETISMO. La prueba tuvo una notable participación
Iván Manceñido y Lucía Centeno vencen en Santa Marina del Rey
Iván Manceñido y Lucía Centeno inscribieron su nombre con letras de oro en la Carrera Popular de Santa Marina del Rey. Lo hicieron demostrando su solvencia en este tipo de pruebas y en ambos casos cruzando la línea de meta en solitario.
En la categoría masculina sobre la distancia de ocho kilómetros Iván Manceñido iba a marcar un ritmo de paso de 3:23 que le permitía cobrar ventaja sobre el resto de rivales más directos por el triunfo. Al final con su 27:05 subía a lo más alto del podio por delante de Miguel Ángel Rabanal y Sergio Carro.
Por lo que respecta a la categoría femenina la vencedora era Lucía Centeno con un crono final de 33:37.
En su caso con una ventaja que rozaba los tres minutos de renta con Isabel García mientras que la tercera posición iba a parar a manos de Olga Rubio.