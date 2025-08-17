Lian Dos Santos, a la Ponferradina

La Ponferradina confirma el acuerdo con el extremo brasileño de 19 años Lian Dos Santos procedente del Gremio de Porto Alegre, aunque su incorporación al equipo podría dilatarse algunas fechas con la finalidad de solucionar asuntos pendientes con su visado y las condiciones contractuales.

"Falta solucionar el papeleo que podría resolverse para que estuviera en unas semanas, pero el acuerdo está cerrado", según asegura Jesús Fernández, integrante de la secretaría técnica de la Sociedad Deportiva Ponferradina en los últimos días.

Sobre las cualidades del joven jugador de Río de Janeiro sobresale por su capacidad para «desbordar en banda en el uno contra uno y para abrir partidos atascados donde el rival se coloca defensivamente atrás» y que, tras el lógico periodo de adaptación, «dotará al equipo de un gran nivel técnico por sus condiciones", sostiene Jesús Fernández. El acuerdo con Lian Dos Santos, que ya ha debutado con el primer equipo, podría ser para este final de mercado, que se cierra el lunes día 1 de septiembre a las 23.59 horas, aunque su club de procedencia se guardaría un 50 por ciento de un posible futuro traspaso.

Jesús Fernández también reconoce que se sigue trabajando en la otra incorporación pendiente, la de un central, que deberá contar con «experiencia, bien porque baje de Segunda División o porque la tenga en la categoría", sin tener tanta premura en su fichaje dada la versatilidad para desempeñar esta función el centrocampista Eneko Undabarrena, otra de las incorporaciones del equipo berciano para la próxima temporada.

El conjunto que dirige en la parte técnica Fer Estévez mantiene su plan de entrenamientos para comenzar el campeonato de Liga con un buen nivel, el domingo 31 de agosto a partir de las 21.30 horas ante el Real Avilés en el Suárez Puerta. El cuadro blanquiazul vuelve a aspirar al ascenso a Segunda.